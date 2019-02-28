2019-02-28T13:56:29+03:00
Общество

"Топ-20" стран, которые интересуют туристов из России зимой

Приложение MAPS.ME составило рейтинг предпочтений в соответствии с количеством скачиваний карты страны российскими пользователями
Марина ВЕНЦОВА
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"Топ-20" стран, которые интересуют туристов из России зимой"Топ-20" стран, которые интересуют туристов из России зимой
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Российский интернет-сервис MAPS.ME опубликовал рейтинг самых популярных стран для зимнего отдыха у наших соотечественников. Так, зимой у россиян наблюдается повышенный интерес к азиатским странам. Наряду с Японией и Китаем, где граждане России любят проводить новогодние каникулы, в зимнем топе-20 оказались также Таиланд и Индия.

Зимой наши соотечественники также любят посещать Европу и США. Так в тройке лидеров находятся Италия, Германия и Франция. С четвертого по седьмое место расположились Польша, Испания, Чехия и США. Замыкают десятку лидеров Австрия и Финляндия.

Вторая десятка стран представлена Нидерландами, Грецией, Литвой, Бельгией, Словакией и Румынией. В основном пользователи мобильного приложения отдают для отдыха предпочтение столицам. Но наблюдаются и некоторые исключения. В Испании, к примеру, туристам больше всего нравится отдыхать в Барселоне, в США – в Нью-Йорке, в Греции – на Крите, а в Индии – на Гоа.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в осеннее время тройку лидеров стран для отдыха по версии MAPS.ME у россиян также представляли Италия, Германия и Франция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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