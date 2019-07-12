2019-07-12T19:41:25+03:00
В мире

Представители Мадуро и Гуайдо нашли "точки соприкосновения" на Барбадосе

Новые контакты противоборствующих сторон начались с позитивных новостей, но до соглашения еще далеко
Антон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро.Президент Венесуэлы Николас Мадуро.Фото: REUTERS
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Президент Боливарианской Республики объявил, что по итогам трехдневных дискуссий власти и оппозиция договорились о "постоянном диалоге". На начавшемся 8 июля в Барбадосе очередном этапе переговоров между чавистами и их политическими противниками стороны пытаются достичь компромисса, который поможет разрешить острый внутриполитический кризис, который начался в январе этого года.

Пока достижения весьма скромные - власти и оппозиция достигли соглашения о том, что будут вести диалог не раундами как сейчас, а создадут постоянную группу переговоров. Но и этот результат можно считать большим шагом вперед с учетом того, что до этого стороны только и делали, что говорили о своем нежелании идти на уступки и готовности биться "до победного конца".

Как сообщил Николас Мадуро, на повестке стоят шесть пунктов, которые "рассматривают все проблемы страны", правда глава государства отказался назвать их конкретнее. Вероятнее всего, речь идет о проведении выборов в парламент и на пост президента, которые обсуждались в местной прессе в течение последних нескольких месяцев.

И чависты и их противники начали попытки сближения еще в мае этого года, когда стало ясно, что ни одна из сторон не может победить во внутриполитическом конфликте. Вернее, чавистам и не надо было ничего выигрывать - они и так оставались у власти, правда под жесткими американскими санкциями. А в это время оппозиция окончательно утратила тот "революционный запал", который имела после массовых демонстраций в январе и феврале этого года и нуждалась хоть в какой-то "победе". Сам диалог проходил в Норвегии, и стал первым прямым контактом представителей двух лагерей с момента начала кризиса.

Теперь впереди долгая дорога к соглашению, которое должно позволить Венесуэле если не вернуться к "нормальному" положению вещей, то несколько ослабить напряженность. Одним из ключевых противоречий является личность самого Мадуро, ведь оппозиция заявляет о том, что не примет нынешнего главу государства ни в какой форме, а идти хоть на какие-то уступки станет только после "прекращения узурпации", то есть ухода президента со своего поста. Еще одним "камнем преткновения" является Национальное учредительное собрание (НУС) - орган, созванный для выработки проекта новой конституции. Несмотря на узкую направленность НУС, оно уже фактически приняло на себя функции парламента, лишив контролируемую оппозицией Национальную ассамблею права принимать законы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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