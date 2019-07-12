Мадуро заявил, что договорился с оппозицией

СЕГОДНЯ 07:59 2019-07-12T08:00:58+03:00

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его переговоры с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, которые продолжались три дня на Брабадосе, были очень насыщенными.

"У нас есть соглашение с правительством Норвегии, мы не будем разглашать подробности. Я могу сказать, что у нас была повестка из шести пунктов", - сказал Мадуро.

Напомним, что в переговорах между официальными властями и оппозицией Венесуэлы посредником выступает министерство иностранных дел Норвегии. По данным ведомства, стороны пришли к соглашению о формировании комиссии для решения политического кризиса.

Также участвовавший в переговорах с оппозицией губернатор штата Миранда Эктор Родригес заявил, что официальный Каракас считает возможность мирного соглашения с оппозицией для решения всех вопросов в стране.

"Это будет непростой путь, который потребует больших усилий и терпения. Но я считаю, что мы можем заключить соглашение о мирном сосуществовании", - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU