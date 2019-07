Российские волейболисты выиграли Мировую лигу, победив в финале США 3:1 на их площадке

Волейболисты сборной России добились победы в финальной игре Лиги Наций. Решающая игра турнира проходила в американском городе Чикаго, штат Иллинойс и россияне играли против США. Поединок завершился победой нашей команды со счетом 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20). Стоит отметить, что на групповом этапе соревнований наши проиграли США со счетом 0:3. Но смогли таким образом взять реванш. В полуфинале же россияне победили Польшу 3:1.

После финальной игры наш главный тренер Туомас Саммелвуо сказал:

- Я счастлив, потому что у нас есть несколько новых игроков, которые впервые сыграли на таком уровне и сразу же - существенные роли. Так что это здорово. Я думаю, что мы не ожидали победы, когда начинали. Мы сосредоточились на том, чтобы становиться лучше с каждым днем.

Рад был и лидер нашей команды Дмитрий Волков, сказавший после игры:

- Нам не хватает многих наших лучших игроков, поэтому мы не ожидали победы. Мы очень счастливы. С новым тренером у нас новая команда, и мы очень сильно играли на протяжении всего турнира. Сейчас мы счастливы.

Лучший игрок у нашей команды - это Дмитрий Волков, набравший 17 очков, а 14 принес нашей команде Егор Клюка. У США больше всего баллов на счету Тэйлора Сандера - 20, а 19 - у Мэттью Андресона. Для российской сборной эта победа в Лиге Наций стала второй подряд. В поединке за 3-е место поляки разгромили Бразилию со счетом 3:0 (25:17, 25:23, 25:21).

По итогам розыгрыша Лиги Наций была составлена символическая сборная, в которую попали российские спортсмены.

Лучшими доигровщиками турнира признаны Дмитрий Волков (Россия) и Бартош Беднорж (Польша), блокирующими - Иван Яковлев (Россия) и Максвелл Холт (США), либеро - Эрик Шоджи (США), связующим - Мика Кристенсон (США), подающим - Егор Клюка (Россия). Самым ценным игроком Лиги наций признан американский волейболист Мэттью Андерсон.

США – Россия – 1:3 (23:25, 25:20, 21:25, 20:25). 14 июля. Чикаго (США). Зрители: 4375. Время матча – 1:58 (с перерывами – 2:07).

Россия: Д.Волков 17 (атака 13/25), И.Яковлев 12 (блок 4), Полетаев 11 (атака 10/28), Клюка 14 (атака 11/14), Куркаев 9, Кобзарь (капитан) 1, В.Голубев (л), Д.Ковалев 1, Фед.Воронков 1.

США: Андерсон 19 (атака 18/34), А.Расселл 1, Т.Сандер 20 (атака 17/29), Кристенсон 2, Холт 8, Д.Смит 5, Э.Шоджи (л), Муагутутиа 6, Джендрик 2, Пэтч 1, Ма’а.

Видеообзор финала Лиги Наций по волейболу Россия - США 3:1.