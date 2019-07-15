2019-07-15T12:50:13+03:00
В мире

Девять человек погибли в авиакатастрофе на севере Швеции

Находившиеся на борту парашютисты пытались спастись из падающего самолета
Алексей ВАРЕНОВ
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Самолет GippsAero GA8 Airvan, машина этой модели рухнула в Швеции.Самолет GippsAero GA8 Airvan, машина этой модели рухнула в Швеции.Фото: ru.wikipedia.org
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В минувшее воскресение днем около восточного побережья Ботнического залива к северу от города Умео в реку упал одномоторный самолет, на борту которого находились парашютисты.

Последние минуты этого рокового полета наблюдал 16-летний Аксель Петерссон. Проживающий недалеко от посадочной полосы молодой швед хорошо знает шум двигателей при штатных взлетах и посадках, поэтому он сразу обратил внимание на необычный звук работы двигателя.

Выглянув в окно, подросток увидел, как небольшой белый самолет кружил над лесом, потом внезапно клюнул носом и понесся навстречу земле. Через несколько секунд летательный аппарат исчез за деревьями и с грохотом столкнулся с поверхностью. Парень страшно перепугался и позвонил родителям, которые в свою очередь известили экстренные службы.

Как сообщили позднее авиационные власти страны, аварийная ситуация начала развиваться примерно на 40-й минуте полета. Пилот передал сигнал бедствия и самостоятельно справиться с возникшей проблемой не смог. Шведская пресса сообщает, что в последние секунды люди на борту пытались покинуть падающий самолет. Однако, в результате удара о землю погибли все находившиеся на борту 9 человек - экипаж и парашютисты.

Одномоторный самолет GippsAero GA8 Airvan производится в Австралии с 2000 года и пользуется большой популярностью именно у парашютистов. Причины авиапроисшествия пока не известны, однако власти опровергают ранее появившиеся сообщения о том, что незадолго перед падением у самолета отвалилось крыло.

Все погибшие - граждане Швеции. Король Карл XXVI Густав и премьер-министр страны Стефан Лёфвен выразили семьям и друзьям погибших соболезнования.

Хельсинки.

Девять человек стали жертвами авиакатастрофы на севере Швеции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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