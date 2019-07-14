В Швеции при крушении одномоторного самолета погибли девять человек
Девять человек погибли в результате авиакатастрофы на севере Швеции вблизи города Умео. Об этом в воскресенье сообщило издание The Local.
Самолет, который перевозил парашютистов, вылетел из аэропорта Умео в 13:30 по местному времени (14:30 по московскому времени). Спустя 42 минуты он послал сигнал бедствия и вскоре рухнул на остров в дельте реки Умеэльвен.
Отмечается, что крушение потерпел одномоторный самолет GippsAero GA8 Airvan 8. В момент авиакатастрофы на борту воздушного судна находились восемь пассажиров и пилот. Причины чрезвычайного происшествия устанавливаются.
Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что на Украине возле населенного пункта Яблочное Великописаревского района в Сумской области упал вертолет МИ-2. В результате чрезвычайного происшествия погиб пилот.
Девять человек стали жертвами авиакатастрофы на севере Швеции.
ИСТОЧНИК KP.RU