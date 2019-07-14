В Швеции при крушении одномоторного самолета погибли девять человек

СЕГОДНЯ 18:54 2019-07-14T18:54:28+03:00

Девять человек погибли при крушении одномоторного самолета в Швеции. Фото: скрин с видео

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Девять человек погибли в результате авиакатастрофы на севере Швеции вблизи города Умео. Об этом в воскресенье сообщило издание The Local.

Самолет, который перевозил парашютистов, вылетел из аэропорта Умео в 13:30 по местному времени (14:30 по московскому времени). Спустя 42 минуты он послал сигнал бедствия и вскоре рухнул на остров в дельте реки Умеэльвен.

Отмечается, что крушение потерпел одномоторный самолет GippsAero GA8 Airvan 8. В момент авиакатастрофы на борту воздушного судна находились восемь пассажиров и пилот. Причины чрезвычайного происшествия устанавливаются.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что на Украине возле населенного пункта Яблочное Великописаревского района в Сумской области упал вертолет МИ-2. В результате чрезвычайного происшествия погиб пилот.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/720143" frameborder="0"></iframe> Девять человек стали жертвами авиакатастрофы на севере Швеции.

ИСТОЧНИК KP.RU