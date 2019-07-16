Кеннеди предлагал СССР совместную высадку на Луну

Джон Кеннеди предлагал Советскому Союзу вместе провести работы по высадке человека на Луну. Об этом рассказал американский историк Джон Логсдон, бывший член Консультативного совета НАСА, основатель Института космической политики при Университете Джорджа Вашингтона.

- В 1962 году Кеннеди выступил перед Конгрессом и сделал историческое заявление, что США должны приложить все усилия, чтобы отправить человека на Луну и вернуть его живым на Землю, - рассказывает Джон Логсдон в интервью “Сандей Телеграф”. – Спустя 10 дней у Кеннеди была встреча с Никитой Хрущевым, на которой он предложил объединить усилия. Но Хрущев отказался, что спровоцировало дальнейшую вражду между странами.

По словам историка, Кеннеди повторил свое предложение ещё раз в 1963 году, когда "Аполлон" оказался под угрозой отмены, а отношения между СССР и США начали теплеть после Карибского кризиса.

- Президент тогда заявил: "Это место для нового сотрудничества, для дальнейших совместных усилий по освоению и регулированию космоса. И я включаю сюда совместную экспедицию на Луну. Почему первый полет человека на Луну должен быть предметом национального соревнования? Почему США и СССР, готовясь к таким исследованиям, должны дублировать исследования, строительство и расходы? Мы должны выяснить, не могут ли ученые и астронавты наших двух стран и всего мира работать вместе над завоеванием космоса, чтобы однажды отправить на Луну представителя не одной нации, а всех стран", - цитирует президента Джон Логсдон. – Однако, эта речь оказалась надолго забытой. А всего через два месяца Кеннеди был убит.

К этому времени Кеннеди уже получил промежуточный отчет о результатах космической программы, и "Аполлон" оказался под угрозой закрытия. Как уверяет Логсдон, предложение о совместной высадке на Луну могло оказаться попыткой разделить расходы и снизить давление:

- Официально Хрущев не ответил на приглашение Кеннеди объединить космические программы, - считает Логсдон. – Но я уверен, что Кеннеди был абсолютно серьезен в этом. Если бы он остался жив, а Хрущев по-прежнему был у власти, высадка на Луну могла бы стать совместным предприятием. Но мы никогда этого не узнаем, и сейчас "Аполлон" стал памятником погибшему молодому президенту. И, к сожалению, именно его убийство подстегнуло нас добиться его цели – отправить человека на Луну.

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