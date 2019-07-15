Бывший муж Нади Михалковой женится в третий раз

Режиссер Резо Гигинеишвили женится на своей возлюбленной Надежде Оболенцевой, ради которой два года назад оставил жену, актрису Надежду Михалкову. В настоящее время пара вовсю занята подготовкой к свадебной церемонии, которая должна пройти в Москве и поразить роскошью светскую тусовку.

На свадьбе 37-летнего Резо Гигинеишвили и 35-летней Надежды Оболенцевой, конечно же, будут лучшие друзья влюбленных. Среди них: Анна Цуканова-Котт, Светлана Бондарчук, Матильда Шнурова, Ольга Слуцкер и другие. Окружении Резо и Надежды называют их идеальной парой.

rezofilm Такую - ее мало кто знает!

«Я рада за ребят, прекрасная пара. Они заняты организационными моментами, все продумывают. Мы встречались за ужином в выходные, выглядят счастливыми и влюбленными. С подарком пока не определилась, но, скорее всего, выберу что-то полезное для дома - будущего семейного очага", - цитирует "СтарХит" Ольгу Слуцкер.

nadineobolentseva Надежда Оболенцева готовится к свадьбе

Знаменитости неоднократно признавались в чувствах друг к другу. Не так давно режиссер опубликовал на своей странице в блоге серию фото возлюбленной и подписал: "Такую - ее мало кто знает! Она себя мало знает такой! Но именно такую я ее люблю!". Что касается светской львицы, то она также демонстрирует идиллию в отношениях с избранником, выкладывая общие романтические снимки.

nadiamixalkova Надежда Михалкова

Напомним, этот брак станет третьим для Резо Гигиниешвили, впрочем, как и для его избранницы. Режиссер развелся с младшей дочерью режиссера Никиты Михалкова в октябре 2017 года. Известие о расставании стало неожиданностью для всех. Резо и Надежда производили впечатление крепкой пары. Они обвенчались в Грузии, в семье подрастали двое детей. На момент разрыва родителей их дочери Нине было шесть лет, а сыну Ивану четыре года.

kochetkovaanastasia_ Анастасия Кочеткова

Со временем стало известно: все случилось из-за того, что Резо закрутил роман с другой Надеждой - экс-супругой миллионера Айрата Исхакова, с которым Оболенцева рассталась в том же 2017-м. Ее первым мужем был бизнесмен Денис Михайлов.

Пока нет информации, насколько хорошо новая избранница Резо ладит с его тремя детьми. У Гигиниешвили есть старшая дочь Маруся от брака с певицей Анастасией Кочетковой. Девочка живет с мамой в Майами. Режиссер летает к ребенку в США. Он также постоянно гуляет с дочерью и сыном от Михалковой. Надежда поощряет общение Резо с детьми и доверяет его методам воспитания. Будут ли наследники присутствовать на новой свадьбе родителя, станет известно позднее.