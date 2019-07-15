2019-07-15T14:43:49+03:00
Общество

Мария Захарова ответит на вопросы в прямом эфире "Комсомольской правды"

Когда Россия помирится с Грузией и Украиной? Официальный представитель МИДа России станет гостем нашей студии [видеотрансляция с 21.00]
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Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова.Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Мария Захарова станет гостем Радио «Комсомольская правда» сегодня, 15 июля. Официальный представитель МИДа расскажет простыми словами — о самом сложном. Когда Россия помирится с Грузией и Украиной? Как развиваются наши отношения с Белоруссией? Выгоден ли России второй срок Трампа?

Ответы услышим в 21.00, в программе Андрея и Юлии Норкиных "Простыми словами" в прямом эфире Радио «Комсомольская правда», а также в видеотрансляции на сайте kp.ru. Слушайте на частоте 97,2FM в Москве, в одном из наших городов вещания, а также в официальных приложениях для iOs и Android.

Мария Захарова в прямом эфире Радио "Комсомольская правда".Когда Россия помирится с Грузией и Украиной и почему Белоруссия пытается диктовать нам условия?

ИСТОЧНИК KP.RU

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