Мария Захарова ответит на вопросы в прямом эфире "Комсомольской правды"

Мария Захарова станет гостем Радио «Комсомольская правда» сегодня, 15 июля. Официальный представитель МИДа расскажет простыми словами — о самом сложном. Когда Россия помирится с Грузией и Украиной? Как развиваются наши отношения с Белоруссией? Выгоден ли России второй срок Трампа?

Ответы услышим в 21.00, в программе Андрея и Юлии Норкиных "Простыми словами" в прямом эфире Радио «Комсомольская правда», а также в видеотрансляции на сайте kp.ru. Слушайте на частоте 97,2FM в Москве, в одном из наших городов вещания, а также в официальных приложениях для iOs и Android.