«Мой сын по-прежнему носит фамилию Пугачевой»: племянник Аллы Борисовны высказался по поводу скандала с усыновлением

Три года назад в семье Аллы Пугачевой появился приемный сын. Так сама певица отрекомендовала журналистам внучатого племянника на отчетном концерте своей школы талантов (артистка закрыла детскую студию в прошлом году из-за высокой аренды здания в центре Москвы — Ред.).

Напомним: после смерти родного брата, полковника запаса Евгения Пугачева Алла Борисовна взяла на себя заботу о его сыне Владе.

Алла Борисовна оплачивала дорогие клиники, где ее племянника лечили от наркотической зависимости.

В больнице Влад встретил дважды судимую (за угон автомобиля и грабеж) Викторию Фадееву. Тоже бывшую наркоманку. Пугачев влюбился, женился, родился сын Женечка. Но спустя некоторое время Влад сорвался и снова взялся за дурную привычку. Здоровье не выдержало, у мужчины отказали ноги. Потом рухнул брак с Викторией. Алла Борисовна отправила племянника на лечение в Израиль. Там он благодаря врачам встал на ноги, бросил наркотики. Влад сейчас счастлив со своей новой женой Гузель в квартире около метро «Сокол», которую для него купила Алла Пугачева.

Внучатый племянник Аллы Борисовны со своим родным отцом Владом ПугачевымФото: Личный архив

Дурные привычки Влад бросил, но работу пока не нашел. Влад сдает квартиру своего покойного отца и живет на деньги, вырученные от аренды.

А сын Влада 6-летний Женечка находился все это время под опекой Аллы Борисовны.

Недавно адвокат семьи звезды рассказала «КП», что мальчика усыновили люди из окружения Аллы Пугачевой. Женщина, которая была няней Жени, так к нему прикипела, что решила усыновить. Женя полюбил ее, называет эту даму и ее мужа «мама и папа».

Алла Борисовна, у которой Женя проводит каждые выходные, увидев, как ребенку хорошо в новой семье, не была против его усыновления.

Тем более осенью малыш пойдет в первый класс, и усыновлением певица хочет поставить точку в этой непростой истории с племянником, чтобы пресса не спекулировала на имени его 6-летнего ребенка.

Сын Влада 6-летний Женечка находился все это время под опекой Аллы БорисовныФото: Личный архив

Даже появились слухи, что после усыновления маленький Женя будет жить под другой фамилией, чтобы его не терзали папарацци. Мол, возьмет фамилию новых родителей.

Однако родной отец мальчика опровергает новость о том, что у Жени теперь новая фамилия.

— Я не комментирую эту историю и вообще не даю интервью. Это не ваше дело, — сказал «КП» племянник Аллы Пугачевой Влад.— Но могу точно сказать, что фамилию Жене никто не менял. Он по-прежнему Пугачев. Все-таки он на сегодняшний день единственный (не считая меня) продолжатель нашей фамилии по мужской линии.

КСТАТИ

У приемного сына Пугачевой появились новые родители

Мальчика усыновили люди из окружения певицы (подробности)