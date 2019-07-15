2019-07-15T18:17:37+03:00
Звезды

«Меня снова зовут замуж»: Анастасия Волочкова получила предложение от сына Никаса Сафронова

Балерина призналась, что пока находится в раздумьях
Алина ЧЕРНОВА
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Мы дозвонились до Анастасии Волочковой, которая удивилась нашему вопросуМы дозвонились до Анастасии Волочковой, которая удивилась нашему вопросуФото: Личный Архив
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Анастасия Волочкова по-прежнему в топе новостей. На сей раз журналистка Ирина Шихман, став гостьей программы «Говорящие Головы», заявила, что во время съемок документального фильма одного из телеканалов ей якобы довелось пообщаться с Анастасией Волочковой. Шихман утверждает, что балерина во время беседы с ней налегала на вино. Мы дозвонились до Анастасии Волочковой, которая удивилась нашему вопросу. По словам балерины, она никогда не встречалась с Ириной Шихман.

— Я не знаю эту женщину, но меня это не удивляет. Не первый раз на моем имени пытаются «словить хайп», - сказала в беседе с «КП» балерина. - Вспомните хотя бы историю с Ксенией Собчак, которая пришла ко мне в дом со скрытыми камерами ради просмотров своего шоу в Ютубе. Почему я должна оправдываться все время? Вы хотите меня зажать в угол? Хотите убить меня? Растоптать? Не получится. Чем больше на меня выливается помоев, тем сильнее я становлюсь. На мне легко паразитировать желтым СМИ, все сразу подхватывается, привлекая внимание к никчемным порталам, и так накручивается их рейтинг. Жгите, дорогие. За неделю 4 раза выдали меня замуж за разных парней. Сегодня меня снова позвали замуж. На сей раз сын моего друга живописца Никаса Сафронова Дмитрий. Так что мне не до сплетен. Я живу счастливой женской и творческой жизнью. Готовлюсь к премьере спектакля «Балерина в зазеркалье цирка». И обещала Диме подумать над его предложением.

Анастасия Волочкова получила предложение от сына Никаса Сафронова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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