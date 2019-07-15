Накопительную часть пенсии заморозили еще на год

Такой вывод следует из материалов Минтруда. Там готовят бюджет Пенсионного фонда на ближайшие три года. И разморозка наших пенсионных накоплений в планы ведомства не входит.

"При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период «моратория» на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии", - говорится документах.

Напомним, до конца 2013 года у большинства россиян трудоспособного возраста (родившихся в 1967 году и позднее) формировалась не только страховая, но и накопительная пенсия. Шесть процентов от зарплаты перечислялись в государственную управляющую компанию Внешэкономбанка (теперь - ВЭБ.РФ) или в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Эти средства вкладывались в ценные бумаги крупных российских компаний.

Мораторий ввели с 2014 года. Основных причин две. Первая - нужно было провести чистки в рядах НПФ. Там оказалось много жуликов, которые разными способами выводили деньги будущих пенсионеров за рубеж. Вторая - в бюджете Пенсионного фонда стала расти дыра. Выплаты нынешним пенсионерам стали сильно превышать сборы от страховых взносов работающих россиян. А ежегодные отчисления в накопительную часть - это 300 - 400 млрд рублей, которые шли на фондовый рынок, а не в бюджет ПФР.

Сейчас в системе накопительной части пенсии четыре триллиона рублей. Эти деньги находятся на индивидуальных счетах граждан. Новые отчисления туда не идут, но прежние деньги работают и приносят доход. В будущем они составят прибавку к пенсии. Но очень маленькую (подробнее - в «Справке «КП»).

Кстати, Минфин и ЦБ разрабатывают новую систему пенсионных накоплений - индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). В новой схеме работнику предлагается самостоятельно откладывать часть зарплаты (от 1 до 6%) на будущую пенсию. Проект в правительстве пока не согласован. Видимо, от пенсионных реформ устали даже там.

СПРАВКА «КП»

Как узнать, сколько я накопил и какой будет прибавка

Для этого нужно зайти в ближайшее отделение Пенсионного фонда или местный многофункциональный центр (МФЦ). Но есть и более технологичный способ. Вся информация содержится в личном кабинете на портале госуслуг, в разделе «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР». Там будет указана общая сумма накоплений.

Чтобы высчитать ежемесячную прибавку, всю сумму нужно разделить на 252 (это принятый в законе срок дожития в месяцах). К примеру, если на счете накопилось 100 тыс. рублей, прибавка составит 400 рублей в месяц.