Кристина Асмус рассказала, как спасала лицо, изуродованное во время макияжа

Звезда «Интернов» актриса Кристина Асмус недавно поделилась с подписчиками своего Инстаграм, как один случай круто изменил ее образ жизни. Оказывается 10 лет назад на съемках при нанесении грима ей занесли под кожу несколько видов клещей: «На лице был полный треш. Меня даже снимать не могли, не то что замазать весь этот ужас».

У актрисы демодекоз - так называется этот недуг - вполне может поставить крест на карьере. Обычно он проявляется шелушением, пузырьками на коже, на поверхности становится видна сетка расширенных сосудов. А ночью больной буквально сходит с ума от зуда и ощущения, что под кожей кто-то ползает. Асмус пришлось перепробовать массу способов лечения, пока удалось привести лицо в порядок. С тех пор она фанатично подходит к соблюдению норм гигиены и санитарии: не разрешает гримерам прикасаться руками к лицу, на съемках пользуется только своей косметикой и кистями, которые постоянно обновляет и чистит по семь раз в день, редко в быту наносит тональный крем, никогда не умывается водой из-под крана.

«По 100 раз в день спиртовыми салфетками протираю телефон. И даже брызгаю спиртом подушку в поезде, прежде чем лечь на нее. Да, я сумасшедшая. Но это работает, я крайне редко жалуюсь на свою кожу», - делится с поклонниками актриса.

Мы попросили косметолога Наталью Иванову рассказать, как не подхватить опасную инфекцию:

- Заразиться можно разными способами: при контакте с больным человеком или от предметов общего пользования - полотенец, постельного белья и т.п. Особенно больно это бьет по тем, у кого ослаблен иммунитет, кто страдает от стресса, а также аллергикам, больным сахарным диабетом.

Правила безопасности, как не заразиться демодекозом:

1. Следите за питанием и принимайте витамины

Откажитесь от фастфуда и ограничьте сладкое. Для хорошего состояния кожи очень важно, достаточно ли вы употребляете Омега-3. Посоветуйтесь с врачом, скорее всего, его необходимо принимать дополнительно в виде витаминных комплексов или БАДов.

У человека, получающего достаточное количество витаминов и микроэлементов, как правило, крепче иммунитет. А значит, меньше шансов заразиться инфекцией,

2. Снимайте макияж либо откажитесь от него

Всегда перед тем, как лечь спать, смывайте макияж. Возможно, вы часто приходите домой и сразу падаете в постель без сил, а смываете косметику только утром. И всю ночь микроорганизмы на поверхности кожи активно размножаются - для их «комфорта» и кожный жир, и остатки тонального средства... Не нужно тогда удивляться утром, разглядывая в зеркало высыпания на лице...

Для демакияжа используйте косметическую пенку, мицеллярную воду, тоники- уход, подобранный вам косметологом на основе типа и состояния кожи. В течение дня убирайте лишний жир с кожи матирующими салфетками.

Если знаете, что условий снять макияж вечером не будет - лучше откажитесь от него изначально.

3. Регулярно мойте и обеззараживайте косметические инструменты и приспособления, которые касаются кожи.

Кисти, спонжи необходимо регулярно мыть с мылом. И пользоваться ими, как и зубной щеткой, стоит только единолично.

4. Избавьтесь от привычки трогать лицо в течение дня!

Вы и не замечаете, как часто тянете руки к лицу - почесаться, откинуть волосы со лба, потереть висок. Таким образом вы заносите на кожу лица бактерии, которые только что подхватили с телефона, поручня эскалатора или клавиатуры компьютера.

Что делать? Здесь можно последовать примеру Кристины: регулярно протирайте руки и телефон спиртовыми салфетками или санайзерами. И избавьтесь от привычки трогать лицо грязными руками!

5. Не занимайтесь самолечением!

Если проблемы с кожей все-таки возникли, не занимайтесь самолечением - это может только ухудшить ситуацию. Особенно, если пробовать на себе так называемые «народные методы». Обратитесь к дерматологу - он возьмет анализы и назначит адекватное лечение.

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