Как сложились судьбы бывших солисток «ВИА Гры»: страшный диагноз, уголовное дело и корона «Мисс Вселенная»

Коллектив, подаривший миру Веру Брежневу, Анну Седокову и Светлану Лободу, с 1999 года перепахало вдоль и поперек: состав менялся 18 раз (!) - были и дуэты, и трио, и даже квартет. Продюсеры судились, распускали и вновь собирали группу, и какое-то время на сцене выступали аж две «ВИА Гры». Казалось бы, дело нехитрое — раздеваться да петь под фонограмму, но этой группе на фоне всевозможных «поющих трусов» удалось засветиться и запомниться. Правда, далеко не все ветераны "ВИА Гры" сегодня на слуху. «Комсомолка» узнала, что стало с пропавшими с радаров экс-солистками.

АЛЕНА ВИННИЦКАЯ

(2000 — 2003 гг.)

Самая первая солистка «ВИА Гры», под которую и подбирали всех остальных участниц, пришла в группу 24-летней телеведущей. К тому моменту Винницкая уже была замужем и даже не предполагала, что ей предстоит стать секс-первопроходцем. Когда вышел первый клип «Попытка номер 5», и семья Алены — мама, муж и свекровь, увидели ее на экране раздетой чуть ли не догола, испытали настоящий шок. За три года на сцене Винницкая пролила литры слез, пережила десятки семейных скандалов. Кроме того, певица тяготела к року, и легкомысленная попса была ей совсем не по нутру. В итоге Алена все-таки ушла из «ВИА Гры» в сольное плавание.

Сегодня 44-летняя Винницкая живет на Украине и продолжает иногда выступать, хотя от былой славы не осталось и следа. Несколько лет назад Алена увлеклась сыроедением и вегетарианством: полностью отказалась от мяса, птицы, рыбы и морепродуктов. Свой основной рацион — фрукты и овощи она сама растит на огороде. Благо, живет за городом, в простом деревянном доме.

- Я с удовольствием работаю на земле - полю грядки, поливаю, ухаживаю за растениями, - рассказывала бывшая «ВИА Гра» в одном из интервью. - Это такая своеобразная связь с природой. Выращиваю зелень, огурцы, помидоры, брюссельскую капусту. Свое-то вкуснее покупного. Разве что картошку не сажаю, ее проще купить на рынке.

В первый состав ВИА Гры вошли Алена Винницкая и Надежда Грановская

НАДЕЖДА МЕЙХЕР-ГРАНОВСКАЯ

(2000-2011 гг.)

«Черненькая из ВИА Гры» - настоящий рекордсмен: она трижды уходила из группы – и дважды возвращалась. В первый раз в 2002 году 20-летняя Надя ушла в декретный отпуск, чтобы уже через несколько месяцев вернуться обратно. Именно во второй ее приход группа отметилась «золотым составом»: Грановская-Брежнева-Седокова. Но уже в 2006-м солистка вновь выбыла из строя — как она сама объясняла, из-за усталости и аэрофобии. Подлечилась, пришла в себя, занялась академическим вокалом: пела арии, выпустила сборник стихов. А потом вновь захотела тряхнуть стариной в "ВИА Гре" — и вновь ушла по причине беременности.

Сегодня бывшая секс-бомба — счастливая мама троих детей. Старший сын в этом году окончил школу, младшим дочкам — семь и четыре. 37-летняя Мейхер-Грановской живет в Киеве, замужем за российским предпринимателем Михаилом Уржумцевым. Вслед за супругом, у которого своя сеть магазинов женской одежды, Надя подалась в модный бизнес — три года назад открыла бутик, рекламирует собственную марку в Инстаграме. Изредка дает концерты, играет в спектаклях и мелькает на украинском ТВ. Правда, в этой прилично одетой женщине с короткой стрижкой зажигательную «ВИА Гру» уже не узнать…

- Моя жизнь в детях, а главная мечта — родить еще одного сына, - признается новая Надя.

ТАТЬЯНА НАЙНИК

(март-ноябрь 2002 г.)

Именно с участием Найник классическое женское трио на время превратилось в квартет. 24-летняя питерская модель пришла на cмену беременной Мейхер-Грановской — с такими же пышными формами, такая же темненькая. За то и поплатилась: когда Надежда вернулась, продюсеры решили, что двум брюнеткам в группе не место...

Именно с участием Найник классическое женское трио на время превратилось в квартетФото: GLOBAL LOOK PRESS

На какое-то время Найник совсем исчезла из поля зрения: вроде бы где-то пела, и даже в кино снималась, но новые проекты успеха не имели. В светскую хронику экс-«ВИА Гра» вновь попала уже в 2008 году, и повод был отнюдь не радужный. У Татьяны умер отец, на улице ее избили хулиганы, а у матери обнаружили рак — после всего пережитого девушке поставили диагноз «тревожно-депрессивное расстройство». Судороги, спазмы сосудов, головная боль и вечный страх — певица буквально прописалась в больницах. А когда ей выставили очередной счет на лечение а 1,5 миллиона рублей, помощь пришлось собирать всем миром: скинулись и бывшие коллеги по группе.

Найник, которая вышла замуж за Александра Терехов, сына Миледи из «Трех мушкетёров» Маргариты Тереховой, думала, что из-за болезни никогда не сможет иметь детей, но четыре года назад у пары все-таки родилась долгожданная дочь. С тех пор приступы больше не возвращались.

КРИСТИНА КОЦ-ГОТЛИБ (январь — апрель 2006)

«Мисс Донецк-2003» заменила ветреную Надежду Грановскую, выбывшую во второй раз. Иллюзий продюсеры не питали: вокальными данными девушка не блистала, зато красавица была писаная: глаза — что бездонные озера, русая коса ниже пояса. Но первый же (и единственный) клип в новом составе - «Обмани, но останься» - у фанатов вызвал недоумение. На фоне роковых Веры Брежневой и Альбины Джанабаевой 23-летняя Кристина выглядела младшей сестрой. Контракт, подписанный на пять лет, продюсеры расторгли в одностороннем порядке: о том, что вместо нее поет другая солистка, златовласка Коц-Готлиб узнала... из телевизора.

Солистки группы "ВИА Гра" Кристина Коц-Готлиб, Альбина Джанабаева и Вера Брежнева (слева направо). Фото ТАСС/ Михаил Фомичев

После этого фиаско Кристина, которой ради трио пришлось отказаться от участия «Мисс Вселенная», вернулась в модельный бизнес. И в 2009-м девушка все-таки взяла корону национального этапа «Мисс Вселенная» на Украине, получив неплохой бонус: «Мерседес-Бенц», годовую стипендию по 5000 долларов в месяц, поездку в Париж и главное - право представлять страну в финале международного конкурса. Правда, на этот раз удача Кристине не улыбнулась...

Сейчас 36-летняя Коц-Готлиб все еще в строю — поет в группе Queens вместе с двумя сестрами-близняшками, тоже королевами красоты. Группа даже записала песню с Басковым: Коля взял на себя вокал, а дамы, скорее, на подтанцовке.

САНТА ДИМОПУЛОС

(2011-2012 гг)

Знойная красотка с греческими корнями, выпускница украинской «Фабрики звезд» появилась на пороге продюсеров вместо — кого бы вы думали? - да-да, все той же Надежды Грановской. Продержалась Санта недолго: всего через полгода в «ВИА Гре», записав единственный клип, певица встретила бизнесмена своей мечты и бросила карьеру ради замужества. К тому моменту поклонники уже перестали запоминать имена вечно меняющихся солисток, а продюсер Константин Меладзе устал нянчится с капризными барышнями. Именно после ухода Димопулос была объявлена сенсационная новость: группу распускают.

Продержалась Санта недолго: всего через полгода в «ВИА Гре»Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Замуж Санта все-таки вышла — свадьбу сыграли на итальянском побережье, и по иронии судьбы, из-за этого экс-«ВИА Гра» чуть не угодила за решетку. Дело в том, что на церемонию невеста отправилась со своим сыном от предыдущего бизнесмена, и как тот уверял, подделала его подпись на документах, разрешающих мальчику выезд за рубеж. Разгневанный отец написал заявление в милицию. За липовые справки Санте грозило до семи лет тюрьмы, но ее адвокатам удалось замять дело. Так же быстро закончился и брак певицы — всего через год муж-миллионер собрал вещи и ушел. Сегодня 32-летняя счастлива во очередном браке с владельцем сети фитнес-клубов, и со дня на день во второй раз должна стать мамой. От участия в самой сексуальной группе у Димопулос осталась разве что любовь к эротическим фотосессиям: на днях беременная Санта вновь снялась обнаженной.

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