2019-07-16T11:33:39+03:00
Спорт

Елизавета Туктамышева шутит: она пропустит Олимпиаду 2020 года

Фигуристка сказала, что причиной стали "технической проблемой"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Туктамышевой не будет на Олимпиаде-2020.Туктамышевой не будет на Олимпиаде-2020.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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"Шокирующую" новость для своих болельщиков выложила в личном Твиттере российская фигуристка Елизавета Туктамышева. Одна из самых харизматичных спортсменок страны не будет принимать участие в битве попадание на Олимпиаду 2020 года.

- Официальное сообщение! Я не собираюсь участвовать в Олимпиаде 2020 года в Токио. Как говорится, из-за некоторых технических проблем. Я была почти уверена, что Олимпиада в Японии станет моим лучшим соревнованием в жизни. Мое проклятие все же реально - я пропускаю еще одну Олимпиаду, - пишет у себя в Твиттере Туктамышева.

Пользователи соцсети поняли эту "разводку": в 2020 году будет Олимпиада в Токио - летняя. А вот уже в 2022 году - в Пекине пройдет зимняя. Получилась своеобразная шутка для фанатов Лизы, о чем они и написали ей в комментариях.

В разное время Туктамышева не попадала уже на две Олимпиады по разным причинам - ее не было на Играх в Сочи в 2014 году и в Пхенчхане 2018. В активе спортсменки две главные победы - это выигрыш чемпионата мира и Европы в 2015 году. Кроме того, Лиза была третьей на Евро-2013, ей тогда всего было 16 лет.

В минувшем сезоне Туктамышева стала третьей на командном чемпионате мира и выиграла бронзу в финале серии этапов Гран-При.

По-новому Туктамышева открылась в минувшем сезоне благодаря своему номеру под Бритни Спирс на песню "Toxic", во время которого фигуристка обнажается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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