«Рядом была моя семья!»: Юрий Шатунов дал первое интервью после операции

В начале июля Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из столичных клиник. А все началось с того, что легендарный артист перенёс на ногах тяжелую простуду. Во время недавнего гастрольного тура Юрий пожаловался своей команде на дикую зубную боль.

Несмотря на боли, народный любимец не стал отменять концерты, мужественно отработал последние выступления на антибиотиках и обезболивающих. В каждом городе Шатунова ждали аншлаги, певец не стал подводить зрителей. Но уже по приезде в Москву 45-летний музыкант был госпитализирован в одну из московских клиник.

— Начался воспалительный процесс левой гайморовой пазухи. С операцией нельзя было медлить, — объяснил «КП» директор певца Аркадий Кудряшов.

В больнице артист пробыл более десяти дней. И только сегодня врачи разрешили Шатунову покинуть клинику.

— В первую очередь хочу сказать спасибо всем докторам, которые за столь короткое время поставили меня на ноги, — поделился с «Комсомолкой» Юрий Шатунов в эксклюзивном интервью. — В том числе и тем врачам, которые помогали мне быть в рабочей форме на заключительных концертах моего гастрольного тура.

— Кто вас поддерживал, пока были в больнице?

— Рядом была моя семья, моя команда. После операции, пока лежал в больнице, читал комментарии поклонников в соцсетях. Они меня подбадривали: «Юра, давай быстрее выздоравливай!» Ребята, спасибо всем вам за моральную поддержку!

— Лечение уже завершено?

— Да, но пока буду на связи с врачами. Какое-то время ещё буду под наблюдением докторов. Но чувствую себя уже нормально.

Впереди реабилитация, отдых. В ближайшее время с семьёй улетаю на море. Уже купили билеты в Сочи. Сначала остановимся в отеле Андрея Разина, покупаемся на море, а потом отправимся на Красную поляну погонять на горных велосипедах.

Может, махнём за дикой форелью на рыбалку.

— А потом снова гастроли?

— Да, осенью начнется новый гастрольный тур. В октябре поедем по Московской области, а потом нас ждёт Псков, Великий Новгород, Мурманск, Архангельск и т. д. На моем сайте выложим весь список городов гастрольного тура. А пока буду набираться сил в кругу семьи.

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Юру Шатунова экстренно прооперировали в столичной клинике

Во время недавнего гастрольного тура Юрий Шатунов пожаловался своей команде на резкую зубную боль. Как оказалось, артист простудился, перенес болезнь на ногах, а осложнения выразились в виде ноющей зубной боли. Перед концертом в Новороссийске легендарного артиста осмотрели врачи. (подробности)