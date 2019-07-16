В машину с уснувшей Екатериной Стриженовой въехал грузовик

Екатерина Стриженова попала в аварию. Телеведущая ехала на работу и уснула в машине, когда в нее въехал грузовик.

"Еду я сегодня на эфир. Вернее я сплю на заднем сидении, меня везет водитель. На часах 03:50. И вдруг прямо над головой сильный скрежет. В нас въехал грузовик!", - написала в блоге Екатерина Стриженова.

Теледива поспешила успокоить поклонников, заявив, что все живы и с ней все хорошо. "Просто испуг... Это я к тому, что никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. Будем ценить каждый день", - обратилась артистка к поклонникам.

Кстати, Стриженова не стала отменять съемки. После ДТП она благополучно добралась до студии программы "Доброе утро" и отработала несколько часов в кадре.

strizhenovae Екатерина Стриженова попала в аварию

Публика поддержала 51-летнюю ведущую Первого канала и пожелала ей скорее восстановиться после перенесенного стресса. Кстати, это не первая неприятность со звездой за последние дни.

Ранее Стриженова поделилась тревожной историей о том, как стала жертвой мошенников. Как оказалось, злоумышленники представляются агентами телеведущей и предлагают работу. За трудоустройство требуют внушительные суммы, и доверчивые поклонники соглашаются заплатить ради возможности сотрудничать со Стриженовой. "Аферисты договариваются о будущей работе и предлагают перевести деньги, предоставляя свою карту и счет! Мы уже начали разбираться в этой истории и очень надеюсь, что скоро выясним, для чего все это затеяно и в чьих интересах", - поведала Екатерина.

Несмотря на неприятности, которые преследуют телеведущую в последнее время, она не теряет оптимизма. Свободное от съемок время Екатерина предпочитает проводить в компании мужа, дочек и внука. Маленький Петр, которому в апреле исполнился год, является главной радостью звездной бабушки. Стриженова неоднократно признавалась, что именно поддержка семьи помогает ей выдерживать большие нагрузки на работе и не опускать руки из-за неудач.

Ее супруг Александр - актер театра и кино. Пара считается одной из самых крепких в мире шоу-бизнеса. Екатерина и Александр познакомились будучи школьниками на съемках советского фильма "Лидер" режиссера Бориса Дурова.