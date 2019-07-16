2019-07-16T15:50:26+03:00
Политика

Сергей Шойгу представил Юнус-Бека Евкурова в качестве своего заместителя

Новый замминистра обороны будет отвечать за боевую подготовку и безопасность полетов [видео]
Александр КОЦ@sashakots
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Генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в Министерстве обороны будет отвечать за боевую подготовку и безопасность полетов.Генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в Министерстве обороны будет отвечать за боевую подготовку и безопасность полетов.Фото: Министерство обороны РФ
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Экс-глава Ингушетии, недавно назначенный президентом на должность заместителя министра обороны на свой первый «селектор» в новом качестве пришел в синей десантной форме и в новых погонах генерал-лейтенанта. Звание ему было присвоено тем же президентским Указом.

- Генерал-лейтенант Евкуров будет осуществлять руководство Главным управлением боевой подготовки и Службой безопасности полетов авиации, - представил Сергей Шойгу своего нового зама. - Знания и опыт помогут ему успешно решать поставленные задачи. Пожелаем ему успехов на этом посту.

Министр едва заметно улыбнулся и перешел к теме, являющейся одним из предметов гордости главы оборонного ведомства - качеству призыва. За последние пять лет число уклонистов сократилось в четыре раза. И эта цифра говорит сама за себя.

- Среди новобранцев стало больше физически крепких и морально устойчивых людей, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, - не без удовольствия отметил Сергей Шойгу, напомнив, что на привлекательность военной службы влияют и созданные научные и спортивные роты.

1 июля пятая спортивная рота была сформирована в Севастополе. Кстати, 28 июля, в День ВМФ здесь пройдет военный парад. Но главные торжества по случаю праздника состоятся в северной столице.

- Парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте, - рассказал Сергей Шойгу. -. В нем примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно, оснащенные современным и новейшим вооружением. Будет задействовано более четырех тысяч военнослужащих и юнармейцев.

Военно-морские парады пройдут и на главных базах флотов и Каспийской флотилии - в Североморске, Балтийске, Владивостоке, Астрахани и даже сирийском порту Тартус.

В этот раз на торжества прибудут 26 иностранных военных делегаций. Свои военные корабли направят Китай, Индия, Вьетнам и Филиппины.

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Александр Гамов - Сергею Шойгу: «Правда, что мой Герой - Юнус-Бек Евкуров станет вашим заместителем?».Александр ГАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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