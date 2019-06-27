Сергей Шойгу - на вопрос "КП" о будущем Юнус-Бека Евкурова: "У него спросите!"

СЕГОДНЯ 17:25 2019-06-27T17:25:48+03:00

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Когда президент уехал, мне удалось поговорить с Сергеем Шойгу.

- Товарищ министр, "Комсомольская правда", Гамов, - четко, по-военному представился я. Сергей Шойгу меня узнал, остановился, крепко пожал руку...

- Как вы оцениваете вот такую цифру – на триллион рублей контрактов за два дня заключено, - спросил я. - По-моему, такого еще никогда не было?

- Ну, это, скорее, не оценка… Триллион – это не оценка. Триллион – это возможности нашей промышленности по изготовлению современного оружия. И то, что подписано сегодня, это самое современное оружие.

Если вы заметили, это самые современные вертолеты Ми-28, это лодки, это самолеты, между прочим, Су-57. И, между прочим, не одна и не две, как говорили раньше, а 76 самолетов.

- Можно личный вопрос? Мой Герой Юнус-Бек Евкуров, говорят, станет вашим заместителем?

- У него спросите.

- Спасибо! Судя по вашей улыбке, это возможно?

Министр заулыбался ещё больше и ...- отрицать сказанное корреспондентом «Комсомолки» не стал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717101" frameborder="0"></iframe> Александр Гамов - Сергею Шойгу: «Правда, что мой Герой - Юнус-Бек Евкуров станет вашим заместителем?».Александр ГАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU