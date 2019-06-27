Сергей Шойгу - на вопрос "КП" о будущем Юнус-Бека Евкурова: "У него спросите!"
Когда президент уехал, мне удалось поговорить с Сергеем Шойгу.
- Товарищ министр, "Комсомольская правда", Гамов, - четко, по-военному представился я. Сергей Шойгу меня узнал, остановился, крепко пожал руку...
- Как вы оцениваете вот такую цифру – на триллион рублей контрактов за два дня заключено, - спросил я. - По-моему, такого еще никогда не было?
- Ну, это, скорее, не оценка… Триллион – это не оценка. Триллион – это возможности нашей промышленности по изготовлению современного оружия. И то, что подписано сегодня, это самое современное оружие.
Если вы заметили, это самые современные вертолеты Ми-28, это лодки, это самолеты, между прочим, Су-57. И, между прочим, не одна и не две, как говорили раньше, а 76 самолетов.
- Можно личный вопрос? Мой Герой Юнус-Бек Евкуров, говорят, станет вашим заместителем?
- У него спросите.
- Спасибо! Судя по вашей улыбке, это возможно?
Министр заулыбался ещё больше и ...- отрицать сказанное корреспондентом «Комсомолки» не стал.
Александр Гамов - Сергею Шойгу: «Правда, что мой Герой - Юнус-Бек Евкуров станет вашим заместителем?».Александр ГАМОВ
ИСТОЧНИК KP.RU