2019-07-16T17:33:54+03:00
Звезды

Флешмоб «постаревших» звезд: Собчак стала двойником Хиллари Клинтон, а Куценко — Фредди Крюгера

На кого, по мнению пользователей, стали похожи звезды с помощью новомодного приложения [фото]
Алена МАРТЫНОВА
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Подписчики считают, что Плющенко стал похож на звезду французских комедий Пьера РишараПодписчики считают, что Плющенко стал похож на звезду французских комедий Пьера РишараФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соцсети знаменитостей захлестнул новый флешмоб (хотя новым его можно назвать лишь условно — приложение «выстреливает» примерно раз в год): звезды старят свои фото с помощью специального программы. Всем любопытно, как они будут выглядеть на пенсии, тем более, что порой результаты оказываются неожиданными.

Так, например, Ксения Собчак — одна из немногих женщин, решившихся на эксперимент с морщинами и сединой, - «в возрасте» стала похожа сразу на нескольких известных дам. Подписчики сравнивают ее и с голливудской актрисой Мерил Стрип, и с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, с нашей телеведущей Татьяной Лазаревой. Но большинство голосов — в пользу сходства с экс-кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон. Возможно, потому что Ксения в свое время тоже участвовала в президентской гонке, и намекнула, что это не в последний раз.

Собчак подписчики сравнили с экс-кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Собчак подписчики сравнили с экс-кандидатом в президенты США Хиллари КлинтонФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Я всегда знала, что настоящей красоткой стану только к старости, - подписала Собчак состаренный снимок. - А что, вполне могу идти на свой третий президентский срок в таком виде.

Актер и кинорежиссер Гоша Куценко, также принявший участие во флешмобе, после перевоплощения, по мнению пользователей, стал вылитым Фредди Крюгером — вымышленным маньяком-убийцей из серии ужастиков «Кошмар на улице Вязов». Такой же лысый, морщинистый, и с загадочной недоброй улыбкой.

Гоша Куценко после перевоплощения, по мнению пользователей, стал вылитым Фредди Крюгером

Гоша Куценко после перевоплощения, по мнению пользователей, стал вылитым Фредди Крюгером

Фигурист Евгений Плющенко, которого «состарила» жена Яна Рудковская, напомнил пользователям сразу нескольких персонажей.

- Вылитый Харатьян, - уверяют одни.

- Судя по носу, это отец Кристины Орбакайте, - шутят другие.

Но большинство решили, что Плющенко стал похож на звезду французских комедий Пьера Ришара.

Павел Прилучный, накинув себе несколько десятков лет, нежданно-негаданно преобразился в… Железного Арни — актера, культуриста, а теперь еще и политика Арнольда Шварценеггера. В числе других вариантов от подписчиков — Александр Буйнов, Мэл Гибсон и Сильвестр Сталлоне.

Павел Прилучный, накинув себе несколько десятков лет, нежданно-негаданно преобразился в… Железного Арни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Павел Прилучный, накинув себе несколько десятков лет, нежданно-негаданно преобразился в… Железного АрниФото: GLOBAL LOOK PRESS

Семен Слепаков так разошелся, что отретушировал сразу несколько своих снимков. И на всех, надо признать, старость ему к лицу.

- Семен, вы тут похожи на Николая Дроздова! - подсказал комику внимательный подписчик.

- Точно! Я всю голову сломал, а вы прям с языка сняли, - поблагодарил Слепаков.

Семен, вы тут похожи на Николая Дроздова! - подсказал комику внимательный подписчик Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Семен, вы тут похожи на Николая Дроздова! - подсказал комику внимательный подписчикФото: Елена ВАХРУШЕВА

А вот коллега Семена по Comedy Club Павел Воля с помощью приложения стал напоминать безвременно ушедшего сатирика Михаила Задорнова.

- Надо же, ну просто один-в-один, - изумляются поклонники.

Павел Воля с помощью приложения стал напоминать безвременно ушедшего сатирика Михаила Задорнова Фото: Иван ВИСЛОВ

Павел Воля с помощью приложения стал напоминать безвременно ушедшего сатирика Михаила ЗадорноваФото: Иван ВИСЛОВ

У других знаменитостей, несмотря на отсутствие двойников, результаты получились не менее занимательными.

Тимур Родригез, например, в «старости» стал как будто еще краше.

- Я бы полюбила такого деда! - пишут ему очарованные поклонницы.

trodriguezzztrodriguezzz
Буквально пару дней на свежем воздухе, и - как огурец!
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Поспорить с Тимуром за звание седовласого красавца вполне мог бы и Александр Панайотов. Его образ — Голливуд нервно курит!

panaiotovpanaiotov
Однажды... лет через 50..)
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- С благородной сединой ты чертовски привлекательный, - комментируют подписчицы.

А вот Гарик Харламов, по словам интернет-пользователей, с годами превратился в «секретаря парткома».

- Завязывай с алкоголем, дед! - шутят блогеры.

garikkharlamovgarikkharlamov
Я в старости )
315458 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Жена Харламова Кристина Асмус благодаря приложению стала «очаровательной французской бабушкой».

asmuskristinaasmuskristina
Побочка от Хлоргексидина
97347 отметок «Нравится»1672 комментариевInstagram

А лидер «Руки вверх» Сергей Жуков напомнил пользователям старого доброго Санта-Клауса. Согласны?

sezhukovsezhukov
Как же быстро летит время...Вроде, только приехали в отпуск, а уже скоро и на работу... Но я, как видите, набрался сил, похорошел и уже жду не дождусь нашей встречи
27601 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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