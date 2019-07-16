Флешмоб «постаревших» звезд: Собчак стала двойником Хиллари Клинтон, а Куценко — Фредди Крюгера
Соцсети знаменитостей захлестнул новый флешмоб (хотя новым его можно назвать лишь условно — приложение «выстреливает» примерно раз в год): звезды старят свои фото с помощью специального программы. Всем любопытно, как они будут выглядеть на пенсии, тем более, что порой результаты оказываются неожиданными.
Так, например, Ксения Собчак — одна из немногих женщин, решившихся на эксперимент с морщинами и сединой, - «в возрасте» стала похожа сразу на нескольких известных дам. Подписчики сравнивают ее и с голливудской актрисой Мерил Стрип, и с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, с нашей телеведущей Татьяной Лазаревой. Но большинство голосов — в пользу сходства с экс-кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон. Возможно, потому что Ксения в свое время тоже участвовала в президентской гонке, и намекнула, что это не в последний раз.
Собчак подписчики сравнили с экс-кандидатом в президенты США Хиллари КлинтонФото: GLOBAL LOOK PRESS
- Я всегда знала, что настоящей красоткой стану только к старости, - подписала Собчак состаренный снимок. - А что, вполне могу идти на свой третий президентский срок в таком виде.
Актер и кинорежиссер Гоша Куценко, также принявший участие во флешмобе, после перевоплощения, по мнению пользователей, стал вылитым Фредди Крюгером — вымышленным маньяком-убийцей из серии ужастиков «Кошмар на улице Вязов». Такой же лысый, морщинистый, и с загадочной недоброй улыбкой.
Гоша Куценко после перевоплощения, по мнению пользователей, стал вылитым Фредди Крюгером
Фигурист Евгений Плющенко, которого «состарила» жена Яна Рудковская, напомнил пользователям сразу нескольких персонажей.
- Вылитый Харатьян, - уверяют одни.
- Судя по носу, это отец Кристины Орбакайте, - шутят другие.
Но большинство решили, что Плющенко стал похож на звезду французских комедий Пьера Ришара.
Павел Прилучный, накинув себе несколько десятков лет, нежданно-негаданно преобразился в… Железного Арни — актера, культуриста, а теперь еще и политика Арнольда Шварценеггера. В числе других вариантов от подписчиков — Александр Буйнов, Мэл Гибсон и Сильвестр Сталлоне.
Павел Прилучный, накинув себе несколько десятков лет, нежданно-негаданно преобразился в… Железного АрниФото: GLOBAL LOOK PRESS
Семен Слепаков так разошелся, что отретушировал сразу несколько своих снимков. И на всех, надо признать, старость ему к лицу.
- Семен, вы тут похожи на Николая Дроздова! - подсказал комику внимательный подписчик.
- Точно! Я всю голову сломал, а вы прям с языка сняли, - поблагодарил Слепаков.
Семен, вы тут похожи на Николая Дроздова! - подсказал комику внимательный подписчикФото: Елена ВАХРУШЕВА
А вот коллега Семена по Comedy Club Павел Воля с помощью приложения стал напоминать безвременно ушедшего сатирика Михаила Задорнова.
- Надо же, ну просто один-в-один, - изумляются поклонники.
Павел Воля с помощью приложения стал напоминать безвременно ушедшего сатирика Михаила ЗадорноваФото: Иван ВИСЛОВ
У других знаменитостей, несмотря на отсутствие двойников, результаты получились не менее занимательными.
Тимур Родригез, например, в «старости» стал как будто еще краше.
- Я бы полюбила такого деда! - пишут ему очарованные поклонницы.
Поспорить с Тимуром за звание седовласого красавца вполне мог бы и Александр Панайотов. Его образ — Голливуд нервно курит!
- С благородной сединой ты чертовски привлекательный, - комментируют подписчицы.
А вот Гарик Харламов, по словам интернет-пользователей, с годами превратился в «секретаря парткома».
- Завязывай с алкоголем, дед! - шутят блогеры.
Жена Харламова Кристина Асмус благодаря приложению стала «очаровательной французской бабушкой».
А лидер «Руки вверх» Сергей Жуков напомнил пользователям старого доброго Санта-Клауса. Согласны?
ИСТОЧНИК KP.RU