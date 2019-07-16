Флешмоб «постаревших» звезд: Собчак стала двойником Хиллари Клинтон, а Куценко — Фредди Крюгера

Соцсети знаменитостей захлестнул новый флешмоб (хотя новым его можно назвать лишь условно — приложение «выстреливает» примерно раз в год): звезды старят свои фото с помощью специального программы. Всем любопытно, как они будут выглядеть на пенсии, тем более, что порой результаты оказываются неожиданными.

Так, например, Ксения Собчак — одна из немногих женщин, решившихся на эксперимент с морщинами и сединой, - «в возрасте» стала похожа сразу на нескольких известных дам. Подписчики сравнивают ее и с голливудской актрисой Мерил Стрип, и с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, с нашей телеведущей Татьяной Лазаревой. Но большинство голосов — в пользу сходства с экс-кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон. Возможно, потому что Ксения в свое время тоже участвовала в президентской гонке, и намекнула, что это не в последний раз.

Собчак подписчики сравнили с экс-кандидатом в президенты США Хиллари КлинтонФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Я всегда знала, что настоящей красоткой стану только к старости, - подписала Собчак состаренный снимок. - А что, вполне могу идти на свой третий президентский срок в таком виде.

Актер и кинорежиссер Гоша Куценко, также принявший участие во флешмобе, после перевоплощения, по мнению пользователей, стал вылитым Фредди Крюгером — вымышленным маньяком-убийцей из серии ужастиков «Кошмар на улице Вязов». Такой же лысый, морщинистый, и с загадочной недоброй улыбкой.

Гоша Куценко после перевоплощения, по мнению пользователей, стал вылитым Фредди Крюгером

Фигурист Евгений Плющенко, которого «состарила» жена Яна Рудковская, напомнил пользователям сразу нескольких персонажей.

- Вылитый Харатьян, - уверяют одни.

- Судя по носу, это отец Кристины Орбакайте, - шутят другие.

Но большинство решили, что Плющенко стал похож на звезду французских комедий Пьера Ришара.

Павел Прилучный, накинув себе несколько десятков лет, нежданно-негаданно преобразился в… Железного Арни — актера, культуриста, а теперь еще и политика Арнольда Шварценеггера. В числе других вариантов от подписчиков — Александр Буйнов, Мэл Гибсон и Сильвестр Сталлоне.

Павел Прилучный, накинув себе несколько десятков лет, нежданно-негаданно преобразился в… Железного АрниФото: GLOBAL LOOK PRESS

Семен Слепаков так разошелся, что отретушировал сразу несколько своих снимков. И на всех, надо признать, старость ему к лицу.

- Семен, вы тут похожи на Николая Дроздова! - подсказал комику внимательный подписчик.

- Точно! Я всю голову сломал, а вы прям с языка сняли, - поблагодарил Слепаков.

Семен, вы тут похожи на Николая Дроздова! - подсказал комику внимательный подписчикФото: Елена ВАХРУШЕВА

А вот коллега Семена по Comedy Club Павел Воля с помощью приложения стал напоминать безвременно ушедшего сатирика Михаила Задорнова.

- Надо же, ну просто один-в-один, - изумляются поклонники.

Павел Воля с помощью приложения стал напоминать безвременно ушедшего сатирика Михаила ЗадорноваФото: Иван ВИСЛОВ

У других знаменитостей, несмотря на отсутствие двойников, результаты получились не менее занимательными.

Тимур Родригез, например, в «старости» стал как будто еще краше.

- Я бы полюбила такого деда! - пишут ему очарованные поклонницы.

trodriguezzz Буквально пару дней на свежем воздухе, и - как огурец!

Поспорить с Тимуром за звание седовласого красавца вполне мог бы и Александр Панайотов. Его образ — Голливуд нервно курит!

panaiotov Однажды... лет через 50..)

- С благородной сединой ты чертовски привлекательный, - комментируют подписчицы.

А вот Гарик Харламов, по словам интернет-пользователей, с годами превратился в «секретаря парткома».

- Завязывай с алкоголем, дед! - шутят блогеры.

garikkharlamov Я в старости )

Жена Харламова Кристина Асмус благодаря приложению стала «очаровательной французской бабушкой».

asmuskristina Побочка от Хлоргексидина

А лидер «Руки вверх» Сергей Жуков напомнил пользователям старого доброго Санта-Клауса. Согласны?