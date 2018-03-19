Выборы – 2018: Собчак довольна своими результатами

СЕГОДНЯ 04:13 2018-03-19T04:26:43+03:00

Кандидат в президенты России от «Гражданской инициативы» набрала 1,59% и заняла четвертое место [видео]

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Кандидат в президенты России от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак, которая на прошедших в воскресенье, 18 марта, выборах главы государства заняла четвертое место с 1,59% голосов избирателей, не очень разочарована своим результатом.

Комментируя предварительные итоги голосования, она заявила, что результат был бы другим, если бы ей удалось «мобилизовать свой электорат», но и этот результат она рассматривает как победу на праймериз среди либеральных кандидатов.

«Если рассматривать эти выборы как некие демократические праймериз среди либеральных кандидатов, я считаю, позитивная для меня новость, что мой результат является на данный момент лучшим среди всех либерально настроенных кандидатов», - приводит её слова Интерфакс.

Ксения Собчак добавила, что это создаёт «большую платформу для объединения» для её будущей «Партии перемен», которую телеведущая и теперь уже бывший кандидат в президенты решила создать вместе с экс-депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/643525" frameborder="0"></iframe> Собчак довольна своими результатами на выборах.Ксения Собчак прокомментировала предварительные результаты выборов

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