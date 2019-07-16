"Я и сама раньше без проблем могла оголиться": певица Слава гордится откровенными фото дочки

Певица Слава родила дочь Александру в 18 лет. Девушке сейчас 20 лет, она унаследовала красоту своей звездной мамы. Артистка во всем ее поддерживает и хвалит за откровенные фотосессии.

"У нее шикарная фигура, так почему бы ее не показать окружающим. Я и сама раньше без проблем могла оголиться. Просто сейчас уже почти в 40 лет как-то не до этого", - рассказала Слава в студии "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио".

Знаменитость сознательно не ограничивает дочь в подобного рода съемках. Слава гордится наследницей и всегда оценивает ее снимки "лайками".

alexandrawinter Дочь певицы Славы

Единственное, против чего выступала звездная родительница, - это татуировки. "Я всегда была против татуировок. До 19 лет не разрешала ей ничего делать. Но потом пошло-поехало", - добавила исполнительница.

Певица добавила, что Саша является очень творческой натурой. Несколько лет девушка училась на актрису в Щепкинском училище, но потом ей все надоело. "Саша поняла, что актерскому мастерству нужно отдаваться с утра до ночи. Ей было очень тяжело. Она в итоге перевелась и сейчас учится на лингвиста", - артистка. Александра в совершенстве знает английский и французский языки.

alexandrawinter Когда летом в столице холодно, приходится прятаться в закрытых бассейнах

Отметим, наследница артистки часто показывает откровенные снимки. Едва достигнув 18 лет, Александра снялась топлес в своей дебютной фотосессии. А на 20-летие предстала полностью обнаженной.

Во время учебы в Швейцарии девушка не только посещала школу, но и развлекалась с друзьями. Некоторыми советами и опытом из своей жизни она делилась с читателями в соцсетях. "...Отношения только потратят ваше драгоценное время, ни к чему не приведут, а потом будут слезы и боль. Откуда я знаю? У меня с сентября восемь отношений подряд заканчивались подобным, и причем все плохое случалось почти только со мной... Мне надоело все чувствовать, потому что в основном это была боль, я чувствовала себя униженной и человеком, вызывающим жалость. А это паршиво", - резюмировала девушка.