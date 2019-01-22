Им нечего больше хотеть: что мучает Кафельникову и других звездных детей

Наследники богатых и знаментых всегда вызывают интерес у обычных людей. Ведь у них есть практически все, что можно пожелать. О таких говорят: "родились с золотой ложкой в зубах". Но за красивой оберткой зачастую скрыто то, что мучает детей знаменитых родителей. И кто-то находит выход в алкоголе или наркотиках, кто-то - в эпатажном или агрессивном поведении, кто-то - в нестандартной внешности или страннных высказываниях.

АЛЕСЯ КАФЕЛЬНИКОВА (отец - теннисист Евгений Кафельников)

kafelnikova_a Вид Алеси Кафельниковой вызывает беспокойство у поклонников

Модель Алеся Кафельникова в последнее время вызывает беспокойство у поклонников. Сначала девушку подозревали в анорексии. Разговоры об этом подогревала сама Кафельникова, публикуя шокирующие фотографии. При росте 175 см она весила чуть более 40 кг: "В 13 лет я сидела на питьевой диете, в 16 я пробовала «сидеть» на голоде, между этим промежутком было огромнейшее количество диет". А год назад она якобы оказалась в реабилитационной клинике. В своем блоге модель рассказывала, что "попала во мрак, но теперь выбирается". Недавно Алеся вновь спровоцировала слухи о том, что может употреблять наркотики. Подписчики Instagram не первый раз обращают внимание на то, что их любимица выкладывает странные фото или видео, а потом удаляет их. 21 января Кафельникова в очередной заставила всех понервничать, выложив видео с рыданиями и подписью: "Я хочу умереть". При этом она показывает пораненую руку. Позже девушка удалила эмоциональный ролик. На момент съемки видео Алеся находилась на Бали. Она рассказала подписчикам, что опоздала на самолет и не смогла оплатить билет на следующий рейс. Возможно, сей факт и вызвал столь бурные эмоции у модели. Не менее пугающими оказываются и подписи Алеси к ранее опубликованным фото: "Когда-нибудь я окажусь в группе 27, но пока у меня есть еще девять лет". Девушка постит фотографии, прикрепляя к ним эмодзи пилюль, показывает синие волосы или предстает полуголой на морозе.

kafelnikova_a Модель предстает полуголой на морозе

СТАС ПЬЕХА (бабушка - певица Эдита Пьеха, мама- певица и телеведущая Илона Броневицкая)

wolfieha Стас чувствовал себя одиноким

Глядя на Стаса Пьеху сложно поверить в то, что у него были проблемы с наркотиками. Меж тем сам артист признавался, что в 12 лет впервые попробовал запрещенный препарат. Таким способом он лечился от одиночества: "Родителей постоянно не было дома, внутри была черная дыра и отсутствие ощущения, что тебя любят. Вещества эту дыру заполняли", - говорил Стас. В своем блоге певец откровенно рассказал, что из-за пагубной привычки в 16-лет практически не питался и весил около 49 кг... "Имел две реанимации за плечами, у меня часто отнимались ноги и я вынужден был сидеть или лежать... Жизнь уже никогда не будет прежней, легкой, беззаботной и свободной...", - поделился в своем блоге артист. Спасти его смогла бабушка, знаменитая Эдита Пьеха. Она отправила его в Москву в наркологическую клинику. Сейчас певец ведет здоровый образ жизни. Неоторое время назад вместе с сестрой он открыл реабилитационный центр. "У меня ушло более 20 лет, чтобы найти то, что реально работает, применить это в своей жизни и выстроить эту систему... и возможно, это именно то, ради чего я до сих пор живу и просыпаюсь каждое утро!", - говорит Стас.

wolfieha Сейчас певец ведет здоровый образ жизни

ДЕНИС ШАЛЬНЫХ (сын актрисы Елены Яковлевой)

moonmoonotterboi Из-за татуировок Дениса часто называют фриком

Денис Шальных получил режиссерское образование, но карьеру в кино делать не стал. Молодой человек пробовал себя в разных направлениях - поработал воспитателем в детском лагере, дебютировал на сцене театра. Сейчас он работает парикмахером в одном из московских барбершопов и параллельно занимается музыкой вместе со своей рок-группой. Но известен Денис не только как сын знаменитой матери. Его лицо и тело обильно покрыто татуировками. Актриса и ее муж Валерий Шальных смирились с таким неординарным увлечением отпрыска. Они утешают себя тем, что сын не пьет и не курит. Сам Денис неоднократно появлялся на телевидении в различных ток-шоу. И каждый его выход вызывал неоднозначную реакцию гостей студии и зрителей. Из-за татуировок его часто называют фриком. А он бы и рад избивиться от наколок на лице, но выводить их гораздо труднее и болезненнее, чем делать. Не так давно появилась инофрмация, что Шалоных-младший разводится через полтора года после женитьбы. По словам друзей супругов, они уже два месяца не живут вместе - Виктория заподозрила благоверного в измене.

moonmoonotterboi Выводить наколки гораздо труднее и болезненнее, чем делать

АЛЕКСАНДРА МОРОЗОВА (дочь певицы Славы)

alexandrawinter Голые фото дочери радуют не только фанатов, но и певицу Славу

О дочери Анастасии Сланевской все заговорили в новогодние праздники. Поводом стали снимки начинающей актрисы и модели, на которых она предстала обнаженной. Александра Морозова опубликовала их в своем блоге. Впрочем, это не первый раз, когда 20-летняя наследница артистки показывает себя в чем мать родила. Едва достигнув 18 лет, Александра снялась топлесс в своей дебютной фотосессии. Голые фото дочери радуют не только фанатов девушки, но и ее знаменитую родительницу - Слава ставит "лайки". Знаменитость родила девочку от ресторатора Константина Морозова. Александра очень похожа на мать. Во время учебы в Швейцарии девушка не только посещала школу, но и развлекалась с друзьями. Некоторыми советами и опытом из своей жизни она делилась с читателями в социальных сетях. "...Отношения только потратят ваше драгоценное время, ни к чему не приведут, а потом будут слезы и боль. Откуда я знаю? У меня с сентября восемь отношений подряд заканчивались подобным, и причем все плохое случалось почти только со мной... Мне надоело все чувствовать, потому что в основном это была боль, я чувствовала себя униженной и человеком, вызывающим жалость. А это паршиво", - резюмировала девушка.