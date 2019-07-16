В аэропорты разрешили вернуть курилки

Курить или не курить — вот в чем вопрос. Ища на него ответ, думцы не на шутку схлестнулись в зале заседаний. Вернуть курилки в аэропорты предложил депутат Сергей Боярский — сын заядлого курильщика-актера Михаила Боярского. В чем суть идеи? Пассажирам, дожидающимся своего рейса, негде подымить сигареткой. Да и внутри самолета смолить запрещено. И вот аэропортам хотят дать право оборудовать специальные курилки с мощной вытяжкой. Чтобы люди не нарушали закон, прячась с папиросой в туалете.

- Нам предлагают идти на поводу у табачной мафии, - прогремел с думской трибуны лидер ЛДПР Владимир Жириновский. - Откуда у депутатов информация про все туалеты аэропортов? Вы что, не вылезаете оттуда? У вас вип-залы и другие туалеты. Вы хотите легализовать, чтобы люди себя травили. Где уважаемый депутат Говорухин? Рак легкого. Ушел из жизни. И огромное количество людей ушли из жизни из-за рака легкого. У нас и так смертей стало больше, чем рождений. 40 лет назад Америка и Канада бросили курить. Ввели штрафы в тысячу долларов. Никто не хочет платить. Ведь курильщик травит всех остальных. В любом самолете немедленно срабатывают датчики, если он закурил. Не надо говорить, что он не вытерпит и пойдет. Из-за негодяя могут посадить самолет и пусть он платит.

На баттл с Жириновским вышел вице-спикер Сергей Неверов. Он Владимиру Вольфовичу его табачное прошлое.

- В 90-е целое поколение пострадало от рекламы сигарет. И Владимир Вольфович приложил к этому руку Все помнят, начали выпускаться сигареты «Жириновский». Это было с вашего благословения. Говорят, что депутаты от ЛДПР не курят. Но среди них есть заядлые курильщики. Но закон не нарушают. Выходят в специальные места. Да и сам вы, Владимир Вольфович, любите затянуться какой-то сигарой, - сказал Неверов. И тут же предложил побороться с курением электронных сигарет. - Электронные нагреватели табака до сих пор не приравнены к сигаретам и не попадают под действие закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий табака, IQOS, вейпы, электронные сигареты. Запах стоит в аэропортах, кафе, в торговых центрах. Вроде бы есть политическая воля приравнять все способы доставки никотина в организм к сигаретам, но до сих пор этого не сделано. Я думаю, лобби как раз здесь, когда разрешают эти вроде бы невредные препараты использовать в разных общественных заведениях

«За» проголосовали 327 депутатов, «против» - 74. Законопроект приняли в первом чтении.