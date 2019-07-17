Эксперты дали совет, что нужно сделать, чтобы вас не заменил робот

Списки умирающих профессий публикуются постоянно. С каждым годом прогнозы все страшнее. Экономисты стараются перещеголять друг друга в апокалиптичности сценариев будущего. Некоторые даже предсказывают, что к 2030 году треть населения планеты будет сидеть без работы. А кто-то, например ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, предсказал, что первыми работы лишатся продавцы, бухгалтеры и водители. И что, всем таксистам и кассирам переучиваться в программисты?

- Действительно, главная проблема человечества в том, что и население растет, и научно-технический прогресс идет, - частично согласен с выводами коллег Сергей Фролов, доктор социологических наук, профессор МГИМО. - Рано или поздно автоматизация и роботизация вытеснят людей из многих областей. Но говорить о том, что через 10 лет по всей стране будут ездить такси на автопилоте, а на всех кассах появятся терминалы самообслуживания, - это явно утопия. Так быстро дела не делаются.

По мнению эксперта, такой сценарий в ближайшие годы актуален разве что для американской Кремниевой долины и ее аналогов в других странах. Для России такой резкий переход невозможен. У нас до сих пор бОльшая часть территории - это слепые зоны, где нет никакой мобильной связи. На Камчатке только пару лет назад появился широкополосный интернет. А уровень зарплат по всей стране такой, что проще держать живых сотрудников, чем заниматься дорогостоящей автоматизацией, которая требует отнюдь не дешевого обслуживания.

- Если посмотреть на рынок труда, нам, наоборот, нужны рабочие руки. Их не хватает. Поэтому к нам приезжают мигранты, которые работают на стройках, в магазинах и в тех же такси, - говорит Сергей Фролов.

Другими словами, беспокоиться о потере рабочих мест нужно не россиянам, а гастарбайтерам. Ведь именно низкоквалифицированную рабочую силу в первую очередь будут заменять роботами. Кроме того, как считают эксперты, вместо поголовных увольнений работодатели изберут более щадящие методы. Например, те, что применяются в развитых странах.

- Технологически тот же Сбербанк уже готов уволить половину бухгалтеров и полностью перейти на электронный документооборот, но он этого не делает, потому что тогда без работы останутся тысячи людей, - говорит Алексей Захаров, президент портала Superjob.ru. - Скорее мы придем к тому, что будет постепенно уменьшаться рабочая неделя - с 40 до 30 - 35 часов.

В то же время, по мнению эксперта, такие рассуждения не должны никого успокаивать и расслаблять. Подготовиться к изменениям на рынке труда лишним не будет. Даже если будут какие-то сокращения, полностью те или иные профессии вряд ли исчезнут. Значит, нужно становиться лучшим в своем деле.

- Надо каждый день что-нибудь новенькое узнавать по своей специальности. Плюс осваивать смежные профессии. Тогда вы будете выходить из зоны риска. А если за 10 лет вы ничему новому не научились, тогда вам точно найдут замену. Не важно, робот это будет или другой человек, - считает Алексей Захаров.

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