ВШЭ: Через 10 лет роботы заменят водителей и продавцов в России

Через десять лет водителей и продавцов в России заменять цифровые сервисы. Такой прогноз сделал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Вердикт ученого оказался неутешительным для более чем десяти миллионов россиян, которые заняты сегодня в этих двух самых массовых профессиях.

- Сегодня мы видим трансформацию рынка труда, которая выражается в замещении монотонного умственного труда алгоритмами. Так, например, многие фирмы отказываются от услуг бухгалтера, предпочитая заменять их цифровыми сервисами, - поведал Кузьминов.

Да и представить себе жизнь без кассиров и шоферов вполне реально. По территории Сколково, на конференции в котором ректор и сделал свой прогноз, уже колесят такси на автопилоте, а многие крупные гипермаркеты, например IKEA, предлагают покупателям самостоятельно отсканировать штрих-коды на товарах и платить покупки.

Ярослав Кузьминов предрек обесчеловечивание также профессиям почтальона, охранника и технического переводчика.

- Представьте себе шок, который мы испытаем, - заключил он.

Впрочем, далеко не все эксперты согласны с такой пугающей перспективой.

- Вытеснение человеческого труда машинным, взрывное развитие технологического прогресса — все это мы уже переживали. Но общество нашло и до сих пор находит золотую середину между прогрессом, интересами наемных работников и социальным развитием, - успокаивает Президент конфедерации труда России Борис Кравченко. - Но это не значит, что представителям названных профессий можно ждать у моря погоды. Всегда полезно понимать, что происходит в экономике, и как ты можешь вписаться в эти процессы с помощью переквалификации или смены вида деятельности. Кроме того, я советовал бы объединяться в независимые профсоюзы, так у наемных работников будет возможность отстаивать свои права в сфере труда.

КОНКРЕТНО

Самые массовые профессии в России

Водитель — 7% работающего населения

Продавец — 6,8%

Школьный учитель — 2,8%

По данным Центра трудовых исследований НИУ «ВШЭ»

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