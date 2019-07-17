Гидрометцетр России: Аномальных ливней и наводнений будет больше

В последние годы беды от небывалых потопов в Россси, к сожалению, случаются все чаще. Крымск в 2012 году, Приамурье в 2013-м, Ставрополье в 2017-м. Летом 2019 года погодные катаклизмы в Иркутской области привели к катастрофическому наводнению.

Но даже если аномалии не такого масштаба, они все равно есть. В Москве весь июнь не выпало почти ни дождинки - зато в последних числах на столицу обрушились тропические ливни. И они же повторяются сейчас, в середине июля.

Это – новая реальность меняющегося климата?

- Абсолютно точно, - констатитирует научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - Прогноз такой: в целом количество осадков не изменится. Но произойдет перераспределение. На юге их станет меньше, засушливые зоны и пустыни станут еще более сухими. На севере дожди и снегопады будут более обильными. А в умеренных широтах общая сумма осадков останется прежней.

Однако увеличится риск взрывных конвективных процессов: когда за очень короткий период времени выливаются мощнейшие ливни, которые и могут привести к наводнениями. Избежать этого невозможно. Наша задача - диагностировать количество осадков и прогнозировать, когда оно становится опасным.

ДОСЛОВНО

"На протяжении XXI века на территории России вероятно нарастание «резкости» выпадения осадков в виде отдельных ливней или снегопадов, рост количества сильных паводков и наводнений, штормовых ветров, колебаний погоды в виде череды холодных и теплых периодов".

Из доклада Росгидромета "О климатических рисках в Российской Федерации".