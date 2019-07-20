2019-07-20T01:01:46+03:00
Звезды

Вдова Задорнова Елена Бомбина: Учимся с дочкой смотреть на мир своими глазами, а не глазами Михаила

Близкие хранят память об известном сатирике
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
Поделиться:
Близкие хранят память об известном сатирике. Фото: Личный архивБлизкие хранят память об известном сатирике. Фото: Личный архив
Изменить размер текста:

21 июля Михаилу Задорнову исполнился бы 71 год. Он умер два года назад от рака мозга.

- Только сейчас реально поняли, какую тяжелую ношу забот он на себе нес все эти годы и как он нас оберегал от всех проблем, - поделилась с «КП» вдова писателя Елена Бомбина. - Учимся с дочкой смотреть на мир своими глазами, а не глазами Михаила.

- Как ваша дочка Елена (она живет на Мальте. - Ред.)? Замуж не вышла?

- Еще нет. Планирует писать докторскую диссертацию по антропологии.

В библиотеке № 225 в Мневниках создан творческий уголок Задорнова. Там есть любимые книги писателя, его личные вещи и фотографии. На этом снимке Михаил - профорг 3-го курса факультета двигателей летательных аппаратов МАИ. 1970 г. Фото: Личный архив

В библиотеке № 225 в Мневниках создан творческий уголок Задорнова. Там есть любимые книги писателя, его личные вещи и фотографии. На этом снимке Михаил - профорг 3-го курса факультета двигателей летательных аппаратов МАИ. 1970 г. Фото: Личный архив

- Вышел последний фильм Задорнова «Однажды в Америке...». Как он вам?

- По-моему, хорошо получилось. Надеюсь, что зрителям и поклонникам Михаила Николаевича понравилось.

- Задорнов был приверженцем здорового образа жизни...

- Хорошую физическую форму ему позволяли сохранить физическая нагрузка и правильное питание - коричневый рис по утрам, например. Но по ночам, когда бдительность у всех потеряна, он шел на кухню, ел шоколад или конфеты. Утром мы находили улики - фантики... Так что секрет хорошей физической формы - физическая нагрузка, коричневый рис по утрам и шоколад ночью…

- С первой женой Велтой Михаил Николаевич развелся, когда у него была уже взрослая общая с вами дочь Елена. Говорят, именно дочь повлияла на то, чтобы он развелся и женился на вас.

- На решения Михаила никто влиять не мог. Он был независимым. Поэтому решение жениться он принял точно не для дочери. Она уже жила отдельно, и такие формальности и условности, как брак, ее не интересовали совсем.

Так же Михаил относился и к теме наследства. Написанное им более чем 20 лет назад завещание, к счастью, никого из родных не ущемило. И нам не приходится ничего делить и ссориться из-за этого. Он обо всех родных позаботился без всякого завещания. Обиженных среди нас нет.

Миша и Мишка. Фото: Личный архив

Миша и Мишка. Фото: Личный архив

Каждый из нас старается что-то сделать для сохранения памяти о нем. После встречи с министром культуры было принято решение об открытии мемориальной доски на здании МАИ, где учился Михаил. В прошлом году ее открыли. Одобрена идея о присвоении одной из библиотек Москвы имени Михаила Задорнова и создании там центра юмора и сатиры его имени. Открыли юмористический клуб «Задорный микрофон»... В общем, стараемся делать все, чтобы сохранить память о Михаиле.

Дочь писателя Елена Задорнова выставила в соцсети фото вместе с молодым актером Игорем Скрипко. Пока никто из них не рассказывает, что их связывает. Фото: instagram.com/jzadornova

Дочь писателя Елена Задорнова выставила в соцсети фото вместе с молодым актером Игорем Скрипко. Пока никто из них не рассказывает, что их связывает. Фото: instagram.com/jzadornova

А В ЭТО ВРЕМЯ

О юмористе написали книгу

- К дню рождению Михаила Задорнова волонтеры подготовили самодельную книгу о нем. Такое на моей памяти впервые! - сказала «КП» телеведущая Регина Дубовицкая. - Книга готовилась на добровольных началах, бесплатно. Она написана, собрана и, возможно, будет издана небольшим тиражом или размещена в интернете. Материалов насобирали много. Обращались к коллегам, друзьям Задорнова. А Мишу я вспоминаю со светлой грустью. Хороший был человек, умный, острый сатирик.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Михаил Задорнов: Досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Денис Майданов: Снялся в клипе с женой, чтобы семья была крепче
Звездный участник фестиваля «Славянский базар», певец Денис Майданов в этом году не только выступит на гала-открытии, но и даст сольный концерт. Он рассказал о своей малой родине, воспитании детей и музыкальных экспериментах
Таисия Повалий: Хотела спеть хит тайком от Баскова. Но он узнал
Знаменитая певица получила путевку на эстраду, став первой в истории обладательницей Гран-при "Славянского базара" в 1993 году. В этом году ей в Витебске установят гранитную звезду на Аллее славы. В интервью она рассказала о том, как чуть не обманула "зол
Новости 24
Эд Ширан на бис в Москве вышел в футболке сборной РФ по футболу
Россиянам на задержанном британском танкере ничего не угрожает, считают в профсоюзе
Путин не считает, что британские спецслужбы причастны к отравлению Скрипаля
Неизвестный ограбил Казанский собор на Красной площади
На задержанном Ираном британском танкере находятся россияне
Путин заявил, что ситуация на Украине не изменилась после президентских выборов
США ввели новые санкции против чиновников Венесуэлы
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери
У здания Верховной рады задержали человека с гранатой
Военные Ирана задержали британский танкер из-за нарушения международных правил
"Задушить - это очень опасно": Путин рассказал, почему нельзя сильно ограничивать рост цен на топливо
Путин лишил Челябинск саммитов БРИКС и ШОС