Вдова Задорнова Елена Бомбина: Учимся с дочкой смотреть на мир своими глазами, а не глазами Михаила

21 июля Михаилу Задорнову исполнился бы 71 год. Он умер два года назад от рака мозга.

- Только сейчас реально поняли, какую тяжелую ношу забот он на себе нес все эти годы и как он нас оберегал от всех проблем, - поделилась с «КП» вдова писателя Елена Бомбина. - Учимся с дочкой смотреть на мир своими глазами, а не глазами Михаила.

- Как ваша дочка Елена (она живет на Мальте. - Ред.)? Замуж не вышла?

- Еще нет. Планирует писать докторскую диссертацию по антропологии.

В библиотеке № 225 в Мневниках создан творческий уголок Задорнова. Там есть любимые книги писателя, его личные вещи и фотографии. На этом снимке Михаил - профорг 3-го курса факультета двигателей летательных аппаратов МАИ. 1970 г. Фото: Личный архив

- Вышел последний фильм Задорнова «Однажды в Америке...». Как он вам?

- По-моему, хорошо получилось. Надеюсь, что зрителям и поклонникам Михаила Николаевича понравилось.

- Задорнов был приверженцем здорового образа жизни...

- Хорошую физическую форму ему позволяли сохранить физическая нагрузка и правильное питание - коричневый рис по утрам, например. Но по ночам, когда бдительность у всех потеряна, он шел на кухню, ел шоколад или конфеты. Утром мы находили улики - фантики... Так что секрет хорошей физической формы - физическая нагрузка, коричневый рис по утрам и шоколад ночью…

- С первой женой Велтой Михаил Николаевич развелся, когда у него была уже взрослая общая с вами дочь Елена. Говорят, именно дочь повлияла на то, чтобы он развелся и женился на вас.

- На решения Михаила никто влиять не мог. Он был независимым. Поэтому решение жениться он принял точно не для дочери. Она уже жила отдельно, и такие формальности и условности, как брак, ее не интересовали совсем.

Так же Михаил относился и к теме наследства. Написанное им более чем 20 лет назад завещание, к счастью, никого из родных не ущемило. И нам не приходится ничего делить и ссориться из-за этого. Он обо всех родных позаботился без всякого завещания. Обиженных среди нас нет.

Миша и Мишка. Фото: Личный архив

Каждый из нас старается что-то сделать для сохранения памяти о нем. После встречи с министром культуры было принято решение об открытии мемориальной доски на здании МАИ, где учился Михаил. В прошлом году ее открыли. Одобрена идея о присвоении одной из библиотек Москвы имени Михаила Задорнова и создании там центра юмора и сатиры его имени. Открыли юмористический клуб «Задорный микрофон»... В общем, стараемся делать все, чтобы сохранить память о Михаиле.

Дочь писателя Елена Задорнова выставила в соцсети фото вместе с молодым актером Игорем Скрипко. Пока никто из них не рассказывает, что их связывает. Фото: instagram.com/jzadornova

А В ЭТО ВРЕМЯ

О юмористе написали книгу

- К дню рождению Михаила Задорнова волонтеры подготовили самодельную книгу о нем. Такое на моей памяти впервые! - сказала «КП» телеведущая Регина Дубовицкая. - Книга готовилась на добровольных началах, бесплатно. Она написана, собрана и, возможно, будет издана небольшим тиражом или размещена в интернете. Материалов насобирали много. Обращались к коллегам, друзьям Задорнова. А Мишу я вспоминаю со светлой грустью. Хороший был человек, умный, острый сатирик.