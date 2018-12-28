2018-12-28T14:01:42+03:00
Звезды

Последний фильм Михаила Задорнова, в котором снялась его дочка, выйдет в эфир 1 января

Съемки проекта стартовали в ноябре 2016 года
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
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Михаил Задорнов.Михаил Задорнов.Фото: Анатолий МЕЛИХОВ
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Сатирик Михаил Задорнов умер от рака мозга 10 ноября 2017 года. Его последней работой стали съемки фильма по его же сценарию «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка». Финальная сцена фильма стала последним выходом сатирика на сцену.

1 января 2019 года в эфире телеканала НТВ, как сообщает пресс-служба канала, состоится премьера комедии

Съёмки проекта стартовали в ноябре 2016 года. Как сообщает пресс-служба телеканала, по стечению обстоятельств, первым был отснят финал фильма, где Михаил Николаевич со сцены рассказывает зрителям о дальнейшей судьбе главных героев. Так получилось, что это стало последним выступлением Задорнова - в связи с состоянием здоровья, сниматься он уже не мог, но отсматривал весь материал и консультировал группу. Также артист выступил в проекте в роли рассказчика, озвучив весь закадровый текст.

Примечательно, что после ухода сатирика из жизни, создатели проекта предложили сыграть одну из ролей его единственной дочери Елене Задорновой. В итоге она исполнила роль военного советника — женщины, которая всё время приходит к президенту С.Ш.А. и сообщает ему о том, как идут дела. Картина стала дебютной работой девушки в кино.

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Недавно разразился скандал вокруг актрисы и певицы Марины Орловой. Ее в сети называют «последней музой Задорнова». Вдова сатирика на программе у Максима Галкина уличила ее во лжи и пообещала подарить ей орфографический словарь за ошибки в словах. Орлова не преминула прокомментировать слова, сказанные в ее адрес вдовой писателя. Она посоветовала женщине почитать словарь и убедиться, что в греческой мифологии слово «муза» означает "мыслящая", а не "любовница" (подробности)

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Михаила Задорнова не стало год назад - боровшийся с раком мозга сатирик ушел из жизни 10 ноября. Во время болезни за ним ухаживали обе его жены. Долгое время Задорнов жил на две семьи, не в силах разорвать связь с первой супругой Велтой, но воспитывая внебрачную дочь Алену от возлюбленной, Елены Бомбиной, позже ставшей его второй законной женой. Обеим любимым женщинам сатирика мы позвонили накануне скорбной даты (подробности)

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