Последний фильм Михаила Задорнова, в котором снялась его дочка, выйдет в эфир 1 января

Сатирик Михаил Задорнов умер от рака мозга 10 ноября 2017 года. Его последней работой стали съемки фильма по его же сценарию «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка». Финальная сцена фильма стала последним выходом сатирика на сцену.

1 января 2019 года в эфире телеканала НТВ, как сообщает пресс-служба канала, состоится премьера комедии

Съёмки проекта стартовали в ноябре 2016 года. Как сообщает пресс-служба телеканала, по стечению обстоятельств, первым был отснят финал фильма, где Михаил Николаевич со сцены рассказывает зрителям о дальнейшей судьбе главных героев. Так получилось, что это стало последним выступлением Задорнова - в связи с состоянием здоровья, сниматься он уже не мог, но отсматривал весь материал и консультировал группу. Также артист выступил в проекте в роли рассказчика, озвучив весь закадровый текст.

Примечательно, что после ухода сатирика из жизни, создатели проекта предложили сыграть одну из ролей его единственной дочери Елене Задорновой. В итоге она исполнила роль военного советника — женщины, которая всё время приходит к президенту С.Ш.А. и сообщает ему о том, как идут дела. Картина стала дебютной работой девушки в кино.

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