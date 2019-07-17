Как отучить Россию курить

С курением это такая интересная штука. Пост навеян возвратом курилок в аэропорт. Курение это как политика и политическая борьба. Власть и оппозиция. Умеренность и радикальность. Эволюция и революция.

Вот никто, наверно, не будет спорить, что курить вредно для здоровья. Своего и окружающих. Ну много чего вредно в нашей жизни. Пить водку, есть мясо, сахар, соль, всё такое. Ну так вышло, что всё вредное это самое приятное. И в том числе потому что это под тем или иным объемом запрета.

Государство, ну или общество, стараются с этим бороться, ибо мы же все такая большая единая семья на планете, и боремся за своё выживание, за нахождение на вершине пищевой цепочки. Нам нужно не только репродуцировать самих себя, но и поддерживать/развивать качество человеческого материала.

Каким образом мы за это боремся? Медицина, наука, развитие физической культуры и спорта, профилактика болезней, борьба с главным нашим врагом (конкурентом) на планете - бактериями, способными мутировать, развиваться и приспосабливаться к методам нашей борьбы с ними, и зачастую быстрее нас.

Курение убивает и это плохо для человеческой популяции, её качества и количества. Мы несколько веков назад сами себе придумали эту глупость - для тех кто это осознает; и радость - для тех кто этого не понимает, либо живёт этими примитивными удовольствиями.

Надо ли бороться с курением? Думаю да. И это не потому что я такой нарядный, и не курю уже 5,5 лет при опыте 18,5 лет курения, и смотрю на всех с ухмылкой свысока. А потому что... а почему? Ну, видимо, потому что, как человек некурящий, хочу чтобы люди знали, что без сигарет лучше жить. А как, безусловно, пассионарная часть общества, хочу здоровья своей нации, человечеству.

И как бороться с курением? Есть два вида давления: убеждение и запреты. Третьего не дано. Есть лишь что-то на этой шкале борьбы между этими методами.

Убеждение на курильщика работает слабо. Сюда же отнесём угрозы, увещевания, просьбы и прочее. Плохо работает, ибо человек психологически не привык видеть риски для себя в будущем. Он реагирует/решает в основном лишь на проблемы.

Запреты. Способ действенный, но очень тонкий с точки зрения настроек баланса. Помним как, в том числе, антиалкогольная кампания погубила Советский Союз (прошу здесь не включаться в спор кто и как Союз развалил, речь не об этом).

И здесь власти важно чувствовать/понимать свою силу и своё право на запрет. Иначе уже запретить самого тебя смогут курильщики. Ну мы же говорим не только о государственных настройках, есть разные локальные общества - например запрети им курить и чифирить в хате - посмотрим чья возьмёт.

Можно, например, взять и сделать курение/распространение табака уголовно наказуемым деянием как наркотики. Можно голову за сигаретку сечь, на дыбу поднимать и прочее. И что получим? В сегодняшних условиях либо смена власти на более умеренную в этих вопросах, либо диктатура на государственном политическом уровне в рамках борьбы с курением. С посадками и расстрелами.

Можно запрещать мягче, постепеннее, с элементами убеждения, увещевания. Ускоряться, когда чувствуешь, что теряешь человека, коллектив, народ. Он то и готов сам потеряться, умереть. Но он же часть нас, а значит мы несём за него ответственность в той или иной степени.

В какой точке в этом вопросе сегодня российское общество? Да примерно где и весь мир. Не стоит думать о том, что мы как-то исключительно много или мало курим. Курят все. И это скорее проблема борьбы с глобальным табачным лобби, для которого нет границ, нет принципов, есть лишь бизнес, деньги.

Я вот поддерживаю запрет для курения в общественных местах, демонстрацию и рекламу сигарет. Я бы докрутил с ограничениями продаж сигарет, оставив это для специальных редких мест, при этом не повышая цен, ибо большинство населения страны тратит на сигареты весомую часть своего дохода.

Я бы усилил творческий подход к пропаганде, изыскивал бы возможности придумывать менее вредные замены сигаретам или отторгающие от сигарет гаджеты. Я бы для начала давал органическую замену бизнесу табачным лоббистам и производителям. Ибо если мы сможем сломать их здесь, то незаметно сами почувствуем как 25-ым кадром кто-то прекратил нами манипулировать. И они бы сами свернули бы через какие-то время свою безумную лавочку.

Но я не против отдельных мест для курения. В аэропортах, общественных местах, может даже транспорте. И пусть это будет максимально публичным, ибо это конечно печальное зрелище, и даже для тех кому кажется, что он не может жить без сигарет. Курить в отстойнике, в дыму, на глазах у некурящих, отвращает желание делать это самому, концентрируя всю гадость от процесса в одном месте с кашляющими людьми с серой кожей, желтыми пальцами и зубами.

Не сомневаюсь. Человечество победит эту придуманную самим собой глупость. Глупость без которой можно легко жить и получать удовольствие гораздо более ощутимые. Не курить очень легко. Заканчивайте с этим.