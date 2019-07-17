"Это иллюзия того, что мы решили огромную проблему": Эксперт рассказал о поправках в закон об ОСАГО и ТО

Вице-президент Национального Автомобильного союза Антон Шапарин рассказал «КП», станет ли лучше ситуация на наших дорогах, будут ли автомобили проходить реальный техосмотр перед тем, как получить диагностическую карту и оформить полис обязательного страхования общегражданской ответственности (ОСАГО) — после того как в Госдуме приняли новые поправки.

- Госдума приняла в третьем чтении поправки о нарушениях в сфере техосмотра. Что в них главное для обычного водителя?

- Данные поправки которые призваны создать в стране систему техосмотра автомобилей — она сейчас де факт не существует.

- Разве?

- Её развалили страховщики. Они её многие годы контролировали и они сами это признают. В стране остались считанные пункты которые реально проводят техосмотр.

- Отдельно стоящие пункты ТО, или пункты при дилерских центрах?

- Это не принципиально. Не надо путать техосмотр и техобслуживание — это разные вещи. В 9 из 10 случаев те, кто выдает разрешающие документы, поступали просто. Они только спрашивали, какая марка шин, какой на машине пробег — и ты мог назвать любой. И всё это никто не контролировал. И вбивали данные в систему. Большинство граждан покупали диагностическую карту при покупке страховки ОСАГО. Получалось что ТО - это покупка диагностической карты. Без реального осмотра.

- Что сейчас предполагается?

- Предполагается, что появится ответственность у операторов техосмотра за то, что они, по сути дела, фальсифицируют документ. Ответственность вплоть до уголовной. Но на самом деле работать эта мера не будет.

- Почему?

- Потому, что для обычного автомобилиста она выльется исключительно в просьбу прислать фото их автомобиля. Вместе с данными о нем. Чтобы можно было зафотошопить факт приезда авто в пункт техосмотра. И всё.

- Цена?

- Она вырастет. Других последствий для обычных автомобилистов в данной ситуации — помимо штрафа — их нет.

- Так всё-таки о штрафах?

- На дороге инспектор не проверяет наличие диагностической карты. И страховки тоже нечасто проверяют. Я карту ни разу никому не показывал — и это, вообще-то, сложно, потому что сейчас она электронная. И в нынешней ситуации она нужна лишь для покупки ОСАГО. Принятые Госдумой поправки не уберут с дорог всевозможный автохлам. Они не наведут порядок в системе техосмотра. Как продавались диагностические карты — так и будут продаваться. У инспекторов ГИБДД появится дополнительная возможность проверок в ряде случаев - пунктов по выдаче таких диагностических карт.

- То есть никакого прорыва то не произошло?

- Это иллюзия того, что мы решили огромную проблему. А надо было идти с другой стороны. Создавать сначала систему центров техосмотра.

- Так они же существовали много лет?

- А вы пальцем покажите. Я недавно скупал оборудование у одного разорившегося центра техосмотра. Потому что эти ЦТО не выдерживают конкуренцию с теми, кто просто продает бумагу. У них же издержки, оборудование, зарплаты персонала. А человеку проще в поисковике открыть «оформлю техосмотр онлайн» - и всё, через 10 минут получить этот бланк и он будет висеть в базе РСА (Российского союза автостраховщиков).

- А документы, которые перед оформление ОСАГО выдаются у официальных дилеров о том, что машина прошла ТО — они не означают, что машину перед оформлением страховки проверили?

- Они не играют ровным счетом никакой роли. Это очередная иллюзия. Прохождение очередного техобслуживания, если вы проведете его в сервисном центре, который сертифицирован — он поставит у вас в гарантийной книжке печать о прохождении техобслуживания. И вы так с гарантии не слетите. Но это всё — вне контекста реформы техосмотра. Потому что в нем есть только пункты проведения техосмотра. Которых в стране почти не осталось.

- То есть все эти поправки…

- Мягко говоря, несущественны. Как это появилось? Было принято решение комиссией по безопасности дорожного движения — ее тогда еще возглавлял Игорь Иванович Шувалов. О том, что нам необходимо навести порядок в системе техосмотра. Появилось распоряжение правительства. Профильного. Что надо навести порядок в системе техосмотра. Появились исполнители. Которые разработали предложения в нормативную базу. Но «внезапно» стало ясно, что системы техосмотра в стране уже нет. Но отменять её нельзя, потому что против этого выступает ГИБДД. Также это строит огромных денег — а Минфин говорит «идите лесом» . Соответственного, никаких дотаций и налоговых льгот не будет. Но поручение же было дано, за него надо отчитаться. Ну и приняли то, что было. И всё.

- Объясните мне как простому автолюбителю — вот не оформлена у меня диагностическая карта в установленном порядке. Если она , эта карта, составлена без реального прохождения ТО — меня оштрафуют?

- Это если вы ее нормально не оформили — тогда ответственность возникает. Если вы ее просто купили — тогда отвечайте. Кстати, фальсификация — там ответственность предусмотрена для юридических лиц. Которые фальсифицируют. Там ответственность вплоть до уголовной. Вы приезжаете в пункт технического осмотра - проходите там реальный техосмотр. Они вашу машину фотографируют. И высылают вам диагностическую карту.

- Либо...

- Ну, или вы никуда не едете. Заходите в поисковик. Высылаете данные, оплачиваете карточкой, получаете диагностическую карту на почту. И с правовой точки зрения две эти ситуации юридически равнозначны.