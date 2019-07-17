Пентагон превращал клещей в живое биооружие

Все без исключения медицинские энциклопедии указывают на то, что болезнь Лайма (передаваемая клещами инфекция, приводящая к кожной сыпи, кардио и ревматологическим осложнениям) была обнаружена и получила свое название в 1976 году из-за первой, массовой вспышки в американском городке Лайм (штат Коннектикут). С тех пор до 90% всех фиксируемых случаев (до 0,5 млн. заболевших в год) наблюдается именно в Коннектикуте и четырех соседних с ним штатах США. Тысячи случаев поражений отмечены в республиках бывшего СССР. Несколько сот человек остались инвалидами. Вакцина от этой болезни до сих пор не разработана.

Странным ареалом распространения болезни в США из ученых если кто и интересовался, то не получал от правительства никакого ответа. Однако, секрет, похоже, выплыл наружу: сотрудник Стэнфордского университета Крис Ньюби, страдающий от болезни Лайма, выпустил книгу «Укушенный: тайная история болезни Лайма и биологического оружия», в которой поднял вопросы о происхождении этого заболевания.

Ньюби выражает уверенность в том, что лесные клещи использовались Пентагоном для экспериментов в рамках программ разработки биологического оружия. Кровососущих заражали различными инфекциями и проверяли скорость и эффективность распространения живых образцов вооружений. Ньюби нашел доказательства того, что подобного рода опыты проводились в штате Коннектикут. Зараженных насекомых выпустили «на волю», дабы проследить их поведение в естественных условиях, и потеряли над ними контроль. Либо вирус просочился в природу каким-то другим способом.

Факты, изложенные Ньюби, впечатлили конгрессмена-республиканца Криса Смита до такой степени, что тот настоял на том, чтобы палата представителей конгресса США приказала Пентагону отчитаться перед общественностью: подвергались ли когда-либо американцы вольному или невольному воздействию биологического оружия.

Текст специальной поправки, инициированной Смитом и уже принятой конгрессменами, почему-то требует от военных отчета за период с 1950 по 1975 год. Похоже, что законодатели понимают, что за все остальные «достижения» в области разработки биоворужений засекречены до такой степени, что не подлежат разглашению даже конгрессменам.

Один из первооткрывателей патогена болезни Лайма Вилли Бургдофер в свое время также выразил уверенность в том, что эпидемия – неудавшийся военный эксперимент. Швейцарец Бургдофер, скончавшийся в 2014 году, работал на нужды американской оборонки, заражая блох, клещей, комаров и других кровососущих насекомых опасными инфекциями, превращавших их в биологическое оружие.

Первые случаи болезни Лайма в СССР были зафиксированы в конце 70-х годов, когда США посещало не так уж много советских граждан. Возможно, зараза сама пришла к нам из Америки. И в таком случае слухи о том, что американские дипломаты и журналисты, путешествовавшие по СССР, выпускали из окон поездов зараженные биоматериалы, участвуя в экспериментах американских военных, все-таки имеет под собой основания.