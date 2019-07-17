Мать больного ребенка обвинили в контрабанде из-за жизненно необходимых сыну лекарств

История Елены Богомиловой, мамы тяжелобольного мальчика, пациента одного из московских детских хосписов, взорвала соцсети. Женщина, которая просто хотела помочь своему ребенку, страдающему от жутких болей и судорог, вдруг стала опасной преступницей.

Для ее поимки организовали целую спецоперацию. Оперативная разработка, слежка и наконец - задержание. Все произошло днем во вторник, 16 июля, в отделении почты на улице Салтыковской. Туда Елена пришла чтобы получить посылку с лекарством. Внутри был незарегистрированный в России препарат от судорог Фризиум. Женщина заказала его на одном из сайтов, но даже открыть посылку не успела.

- В этот момент сзади к ней подошли два человека в форме и сказали, что посылка арестована как контрабанда. Лену задержали. Экспертиза показала, что в посылке психотропные вещества, - рассказала "Комсомолке" директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава.

По пути в таможенную службу женщина пыталась все объяснить.

- Она говорила, что этот препарат сыну прописали врачи. Что Мише плохо и что она не может надолго оставлять его одного. Но в участке ее продержали еще 7 часов, - рассказала Лида Мониава.

Отпустили женщину только после того как за нее вступились волонтеры нескольких благотворительных фондов. Все это время ее возвращения ждал сын.

- У Миши болезнь Баттена, это неизлечимое генетическое заболевание. Мальчика кормят через трубку в животе, гастростому. Он не может говорить и ходить. У него судороги, от которых он постоянно мучается, - рассказал Лида Мониава.

Страшно даже представить, но от той же самой болезни умерла сестра Миши. Девочке было всего 9 лет.

- Когда Мише поставили тот же самый диагноз, и у него начались такие же судороги. Неврологи порекомендовали новый современный препарат – фризиум. Конечно, мама уцепилась за этот шанс, - объяснила Елена Мониава.

Сейчас Елена находится рядом с сыном. Из-за отсутствия лекарства, которое арестовали как контрабанду, мальчику стало хуже. Но это еще не все. Самой женщине грозит уголовное дело.

Напомним, это не первый случай, когда мамы тяжелобольных детей становятся по законам нашей страны наркодиллерами. В 2018-м году Екатерина Коннова, мама неизлечимо больного Арсения, решила продать не подошедшее ее сыну дорогостоящее лекарство по интернету. Полиция ее поймала и обвинила в незаконном сбыте наркотических средств.

История вызвала широкий резонанс, и дело спустя два месяца закрыли. Также, как и Боголюбова, Коннова пошла на риск ради ребенка и купила с рук незарегистрированный препарат диазепам — 20 микроклизм. Спустя время лекарство действовать перестало, и женщина решила продать остатки через интернет. На историю Конновой тогда обратили внимание даже в Кремле, там отметили, что столь формальный подход в такой ситуации неуместен.