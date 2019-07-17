«Наш сын — будущий правитель»: русская жена экс-короля Малайзии взбесила дворец неосторожным заявлением
Когда 17 июля старейшая малазийская газета «New Straits Times» (основанная аж в 1845 году) вышла с новостью о разводе экс-короля Мухаамада V на обложке, за тысячи километров, в России, это известие не могло остаться незамеченным. Сама супруга (или экс-супруга?) Оксана-Рихана Воеводина хранит молчание, а ее адвокат вынужден объясняться: мол, никаких документов о расторжении брака мы не получали, а значит, Оксана все еще законная жена. Слухи же о разводе — козни завистников, ибо даже после отречения от престола Мухаммад V остается фигурой влиятельной, возглавляет штат Келантан (в нашей стране это аналог губернатора региона).
Но возможно, влиятельность супруга, а также свою и новорожденного сына пары русская красавица переоценила. Как пишет «New Straits Times», на днях дворец Келантана выступил с заявлением, «в котором осудил практику называть некоторых лиц королевскими титулами без официального разрешения дворца». Как предполагает издание, это заявление появилось после сообщений Оксаны-Риханы в социальных сетях.
Мухаммад V добровольно отрекся от престола в январе 2019 года.Фото: REUTERS
Действительно, последний пост девушки в Инстаграме, опубликованный неделю назад, где она по-русски и по-английски рассказывает о себе, получился излишне самонадеянным.
- в 2017 году переехала жить в Куала-Лумпур, где изучала историю и культуру Малайзии, - пишет Воеводина. - В июне 2018 года я вышла замуж. В мае 2019 года у нас родился сын — по воле Всевышнего, Наследный принц Султаната Келантан и будущий король Малайзии.
Последний пост девушки в Инстаграме
С чего наша красавица сделала такой вывод, неясно. Сама она истинной королевой Малайзии ни дня не являлась: по законам страны, этот титул может получить лишь коренная малазийка. Оксана же удостоилась почетного звания «датин», который не наследуется и автоматически присваивается жене любого высокопоставленного гражданина Малайзии. Единственное, на что могла претендовать Воеводина — статус султанши, но он присваивается через несколько лет правления мужа, и перед этим правящие династии оценивают, насколько кандидатка добродетельна, скромна, сколько детей родила… Сам Мухаммад отрекся от престола еще в январе — так с чего его сыну становиться наследником?
Между тем, на Воеводину в соцсетях подписаны 373 тысячи человек, и ее смелое заявление тут же разнеслось по султанату. А ведь Оксана для местной знати — что красная тряпка для быка. Говорят, свекровь девушки в штыки восприняла ее появление во дворце. Мол, иностранка, не набожная, ислам приняла только после замужества — несерьезно! По статусу не подходит, да и разница в возрасте приличная: на момент женитьбы Оксане было 25 лет, Мухаммаду — 50… Не исключено, что окружение давило на экс-короля, требуя развода с «этой русской захватчицей, которая не понимает местных законов».
Между тем, правительство Келантана не комментирует перемены в личной жизни первого лица.
- Официальной информации о разводе султана у нас нет, также как и не было о его женитьбе, - разводит руками зампред правительства Ментери Бесар Датук Мохд Амар Ник Абдулла. - Мы узнаем обо всем только через социальные сети, в том числе из новостей, опубликованных сегодня на первой полосе газеты. Всем журналистам мы рекомендуем обратиться с этим вопросом непосредственно к дворцу или к Королевскому контролеру домохозяйств Келантан. А что касается заявлений о недостоверных титулах, мы пока не получали указаний возбудить дело против лиц, признанных нарушителями закона.
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Известие о разводе экс-короля Малайзии Мухаммада V с молодой русской женой, «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной (после замужества она приняла ислам и сменила имя на Рихана) оказалось нежданным даже для тех завистников, кто с первых дней предрекал этому браку скорый разлад. Меньше двух месяцев назад красавица-супруга родила бывшему монарху, а ныне султану (что-то вроде российского губернатора) наследника - сына Леона. В честь этого события Оксана-Рихана завела страничку в Инстаграм, выкладывала счастливые семейные фото, рассказывала, как познакомилась с будущим мужем. Казалось, все только начинается (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU