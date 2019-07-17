«Наш сын — будущий правитель»: русская жена экс-короля Малайзии взбесила дворец неосторожным заявлением

Когда 17 июля старейшая малазийская газета «New Straits Times» (основанная аж в 1845 году) вышла с новостью о разводе экс-короля Мухаамада V на обложке, за тысячи километров, в России, это известие не могло остаться незамеченным. Сама супруга (или экс-супруга?) Оксана-Рихана Воеводина хранит молчание, а ее адвокат вынужден объясняться: мол, никаких документов о расторжении брака мы не получали, а значит, Оксана все еще законная жена. Слухи же о разводе — козни завистников, ибо даже после отречения от престола Мухаммад V остается фигурой влиятельной, возглавляет штат Келантан (в нашей стране это аналог губернатора региона).

Но возможно, влиятельность супруга, а также свою и новорожденного сына пары русская красавица переоценила. Как пишет «New Straits Times», на днях дворец Келантана выступил с заявлением, «в котором осудил практику называть некоторых лиц королевскими титулами без официального разрешения дворца». Как предполагает издание, это заявление появилось после сообщений Оксаны-Риханы в социальных сетях.

Мухаммад V добровольно отрекся от престола в январе 2019 года.Фото: REUTERS

Действительно, последний пост девушки в Инстаграме, опубликованный неделю назад, где она по-русски и по-английски рассказывает о себе, получился излишне самонадеянным.

- в 2017 году переехала жить в Куала-Лумпур, где изучала историю и культуру Малайзии, - пишет Воеводина. - В июне 2018 года я вышла замуж. В мае 2019 года у нас родился сын — по воле Всевышнего, Наследный принц Султаната Келантан и будущий король Малайзии.

Последний пост девушки в Инстаграме

С чего наша красавица сделала такой вывод, неясно. Сама она истинной королевой Малайзии ни дня не являлась: по законам страны, этот титул может получить лишь коренная малазийка. Оксана же удостоилась почетного звания «датин», который не наследуется и автоматически присваивается жене любого высокопоставленного гражданина Малайзии. Единственное, на что могла претендовать Воеводина — статус султанши, но он присваивается через несколько лет правления мужа, и перед этим правящие династии оценивают, насколько кандидатка добродетельна, скромна, сколько детей родила… Сам Мухаммад отрекся от престола еще в январе — так с чего его сыну становиться наследником?

Между тем, на Воеводину в соцсетях подписаны 373 тысячи человек, и ее смелое заявление тут же разнеслось по султанату. А ведь Оксана для местной знати — что красная тряпка для быка. Говорят, свекровь девушки в штыки восприняла ее появление во дворце. Мол, иностранка, не набожная, ислам приняла только после замужества — несерьезно! По статусу не подходит, да и разница в возрасте приличная: на момент женитьбы Оксане было 25 лет, Мухаммаду — 50… Не исключено, что окружение давило на экс-короля, требуя развода с «этой русской захватчицей, которая не понимает местных законов».

rihanapetra It was the most important and, at the same time, the most difficult period in my life.

Между тем, правительство Келантана не комментирует перемены в личной жизни первого лица.

rihanapetra Our wedding celebration in Moscow.

- Официальной информации о разводе султана у нас нет, также как и не было о его женитьбе, - разводит руками зампред правительства Ментери Бесар Датук Мохд Амар Ник Абдулла. - Мы узнаем обо всем только через социальные сети, в том числе из новостей, опубликованных сегодня на первой полосе газеты. Всем журналистам мы рекомендуем обратиться с этим вопросом непосредственно к дворцу или к Королевскому контролеру домохозяйств Келантан. А что касается заявлений о недостоверных титулах, мы пока не получали указаний возбудить дело против лиц, признанных нарушителями закона.

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Известие о разводе экс-короля Малайзии Мухаммада V с молодой русской женой, «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной (после замужества она приняла ислам и сменила имя на Рихана) оказалось нежданным даже для тех завистников, кто с первых дней предрекал этому браку скорый разлад. Меньше двух месяцев назад красавица-супруга родила бывшему монарху, а ныне султану (что-то вроде российского губернатора) наследника - сына Леона. В честь этого события Оксана-Рихана завела страничку в Инстаграм, выкладывала счастливые семейные фото, рассказывала, как познакомилась с будущим мужем. Казалось, все только начинается (подробности)