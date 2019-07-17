2019-07-17T13:09:54+03:00
Общество

«Он оплачивает ей загородный дом с охраной»: адвокат рассказал, как живет «Мисс Москва» после новостей о разводе с экс-королём Малайзии

Оксана Воеводина переехала к маме в Москву [видео, эксклюзив kp.ru]
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Свадьба Оксаны Воеводиной и Мухаммада V состоялась в ноябре 2018 г.Свадьба Оксаны Воеводиной и Мухаммада V состоялась в ноябре 2018 г.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Известие о разводе экс-короля Малайзии Мухаммада V с молодой русской женой, «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной (после замужества она приняла ислам и сменила имя на Рихана) оказалось нежданным даже для тех завистников, кто с первых дней предрекал этому браку скорый разлад. Меньше двух месяцев назад красавица-супруга родила бывшему монарху, а ныне султану (что-то вроде российского губернатора) наследника - сына Леона. В честь этого события Оксана-Рихана завела страничку в Инстаграм, выкладывала счастливые семейные фото, рассказывала, как познакомилась с будущим мужем. Казалось, все только начинается...

- Когда состоялся развод, что случилось? - спросили мы у адвоката Оксаны Евгения Тарло.

- Разводом я не занимаюсь, потому что никакого развода на сегодня нет. Никаких документов нет, - пояснил адвокат. - Я же занимаюсь тем, что отстаиваю интересы Оксаны, защищаю ее от нападок прессы.

Оксана-Рихана завела страничку в Инстаграм, где выкладывала счастливые семейные фото с мужем. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Оксана-Рихана завела страничку в Инстаграм, где выкладывала счастливые семейные фото с мужем.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- То есть она официально замужняя женщина?

- Оксана вышла замуж по любви и состоит в браке, никаких документов на развод она не подавала. Родила ребёнка в Москве, в роддоме администрации президента. Поймите, она кормящая мама, в таком положении ее надо ограждать от стресса...

- А почему Оксана сейчас в Москве?

- Потому что она российская гражданка, и в Москве находится ее мама. Кроме того, здесь хорошая медицина.

- Но в Малайзию-то Оксана собирается возвращаться?

- Она созвонится с Фарисом (так в семье Воеводиной называют экс-короля. - Ред.), и они вдвоём решат этот вопрос. По-семейному...

Мухаммад V добровольно отрекся от престола в январе 2019 года. Фото: REUTERS

Мухаммад V добровольно отрекся от престола в январе 2019 года.Фото: REUTERS

- Вы так осторожно об этом говорите, как будто действительно не все гладко.

- Я вам объясню. Ребёнок экс-короля Малайзии, сейчас - одного из султанов, и российской гражданки уже в силу своего рождения входит в малазийскую элиту. Эта страна - центр геополитических интересов различных держав. Да и внутри интриг хватает. Отсюда и берутся сплетни, информационные вбросы. Но Оксана не намерена вовлекать прессу в их отношения с мужем. Она своего мужа очень любит, и это навсегда. А развод - это только разговоры, желтая пресса. У нас никаких официальных бумаг нет, мы ничего не знаем. О чем говорить?

- Ещё один важный вопрос - на что Оксана сейчас живет? Она ведь сейчас не работает.

- Он ей помогает, да. Высылает деньги, она живет за его счёт. Сумму я назвать не могу, но на жизнь хватает. В Москве они с мамой снимают квартиру и загородный дом, у них есть охрана. Пока вопрос денег не стоит, но если он возникнет, я буду защищать Оксанины интересы и интересы ее малолетнего ребёнка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это официально»: подруга рассказала о разводе экс-короля Малайзии с «Мисс Москва-2015»

Как красиво начиналась эта сказка: он - настоящий монарх, король маленькой, но гордой Малайзии. Она – красавица из многодетной семьи из Ростова-на-Дону, королева красоты. Встретились на выставке в Европе и влюбились друг в друга с первого взгляда. (подробности)

КСТАТИ

Дневник жены султана Оксаны Воеводиной: из отвязной ростовской девчонки - в королевы Малайзии

История Оксаны Воеводиной заставила всех девушек России поверить в сказку. Выйти замуж — нет, не за принца, как пела Сердючка, а за настоящего короля — с властью, богатством, дворцом, прислугой - это ли не мечта всех женщин? Модели из Ростова-на-Дону это удалось. (подробности)

Адвокат Оксаны Воеводиной прокомментировал ее развод с экс-королем Малайзии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"В 7 на танцы, в 10 на фехтование": Специалисты назвали лучшие занятия для детей разного возраста
Сегодня врачи озабочены малоподвижным образом детей, поэтому родители стараются как можно раньше отдать ребенка в спорт. Но в каком возрасте это можно сделать, не причинив вреда? Разбираемся со специалистами
"Исчез родственник - не сидите на диване, а бегите в полицию!": Каждый день в Москве пропадают 20-30 человек
Дмитрий Пичугин, начальник 8 отдела Московского уголовного розыска в студии Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) рассказал, как ищут пропавших людей в столице и что делать их родственникам
Новости 24
Путин поздравил фон дер Ляйен с избранием на пост председателя Еврокомиссии
Российские эксперты назвали главный фактор развития рака
Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
Премьер-министр Малайзии разочарован ходом расследования дела о крушении MH17
Билла Гейтса подвинули в рейтинге самых богатых людей мира
В Москве возведут 12 новых внеуличных пешеходных переходов
Суд на три месяца продлил арест шести украинским морякам
В 2020 году скорректируют стратегию национальной безопасности России
Выгодная осень: 10000 билетов от 1000 рублей!
Россия не получала запрос Нидерландов на выдачу подозреваемых по делу о крушении МН17
На Украине возбудили еще одно дело против Порошенко
Названы лучшие вакансии для самых ленивых
Москва вошла в пятерку культурных столиц мира
Маттейс де Лигт прибыл в расположение «Ювентуса»
Трамп прокомментировал резолюцию, осуждающую его расистские высказывания
Жителей Подмосковье предупредили о сильном ветре и грозе
Водитель грузовика в Москве сбил полицейского и дорожного работника
Путин тепло поздравил Меркель с юбилеем
Экономисты назвали «самый плохой день» для рубля
«Принадлежность Крыма — это вопрос воли крымчан, а не «западных демократий»
Число вирусных атак на умную электронику выросло в два раза
Принимавший Олимпийские игры 1980 года конный «Битца» капитально отремонтируют
В России хотят ввести реестр бедных граждан
Двум россиянам предъявили обвинения по делу о взрывах салюта в Минске
Россия отказала в визах 30 учителям Англо-американской школы в Москве
В Подмосковье девушка сломала позвоночник, пытаясь сбежать из детского дома
Украине предрекли катастрофу в случае утраты транзита газа из России
Вылетевший в Иркутск транспортный самолет кружит над Подмосковьем, вырабатывая топливо
НАТО случайно рассекретило места хранения ядерного оружия США в Европе