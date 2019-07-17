«Он оплачивает ей загородный дом с охраной»: адвокат рассказал, как живет «Мисс Москва» после новостей о разводе с экс-королём Малайзии

Известие о разводе экс-короля Малайзии Мухаммада V с молодой русской женой, «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной (после замужества она приняла ислам и сменила имя на Рихана) оказалось нежданным даже для тех завистников, кто с первых дней предрекал этому браку скорый разлад. Меньше двух месяцев назад красавица-супруга родила бывшему монарху, а ныне султану (что-то вроде российского губернатора) наследника - сына Леона. В честь этого события Оксана-Рихана завела страничку в Инстаграм, выкладывала счастливые семейные фото, рассказывала, как познакомилась с будущим мужем. Казалось, все только начинается...

- Когда состоялся развод, что случилось? - спросили мы у адвоката Оксаны Евгения Тарло.

- Разводом я не занимаюсь, потому что никакого развода на сегодня нет. Никаких документов нет, - пояснил адвокат. - Я же занимаюсь тем, что отстаиваю интересы Оксаны, защищаю ее от нападок прессы.

Оксана-Рихана завела страничку в Инстаграм, где выкладывала счастливые семейные фото с мужем.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- То есть она официально замужняя женщина?

- Оксана вышла замуж по любви и состоит в браке, никаких документов на развод она не подавала. Родила ребёнка в Москве, в роддоме администрации президента. Поймите, она кормящая мама, в таком положении ее надо ограждать от стресса...

- А почему Оксана сейчас в Москве?

- Потому что она российская гражданка, и в Москве находится ее мама. Кроме того, здесь хорошая медицина.

- Но в Малайзию-то Оксана собирается возвращаться?

- Она созвонится с Фарисом (так в семье Воеводиной называют экс-короля. - Ред.), и они вдвоём решат этот вопрос. По-семейному...

Мухаммад V добровольно отрекся от престола в январе 2019 года.Фото: REUTERS

- Вы так осторожно об этом говорите, как будто действительно не все гладко.

- Я вам объясню. Ребёнок экс-короля Малайзии, сейчас - одного из султанов, и российской гражданки уже в силу своего рождения входит в малазийскую элиту. Эта страна - центр геополитических интересов различных держав. Да и внутри интриг хватает. Отсюда и берутся сплетни, информационные вбросы. Но Оксана не намерена вовлекать прессу в их отношения с мужем. Она своего мужа очень любит, и это навсегда. А развод - это только разговоры, желтая пресса. У нас никаких официальных бумаг нет, мы ничего не знаем. О чем говорить?

- Ещё один важный вопрос - на что Оксана сейчас живет? Она ведь сейчас не работает.

- Он ей помогает, да. Высылает деньги, она живет за его счёт. Сумму я назвать не могу, но на жизнь хватает. В Москве они с мамой снимают квартиру и загородный дом, у них есть охрана. Пока вопрос денег не стоит, но если он возникнет, я буду защищать Оксанины интересы и интересы ее малолетнего ребёнка.

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