2019-07-17T20:34:53+03:00
Политика

Богдан Безпалько: С территорий, подконтрольных Киеву на Донбассе, массово бегут, там деградация

Член президентского совета по межнациональным отношениям прокомментировал «КП» указ президента о предоставления российского гражданства жителям Луганской и Донецкой областей
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Президент упростил получение гражданства РФ для жителей всего Донбасса, переехавших в Россию. ФОТО: Миграционная службаПрезидент упростил получение гражданства РФ для жителей всего Донбасса, переехавших в Россию. ФОТО: Миграционная служба
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- Жители Донбасса по обе стороны линии разграничения — они близки по духу, или разошлись за 5 лет противостояния?

- В нашем восприятии Донбасс — един. Это люди ментально очень близкие. Хочу за них всех порадоваться. Несколько дней назад мне, как главе автономии украинцев России, приходилось выслушивать жалобы, что в Ивановской области людям с правом на временное убежище не дают права на получение российского гражданства. Именно из-за того, что они не жители ДНР и ЛНР — но при том жители Донбасса. Этот указ поможет этим людям. Они теперь смогут придти в местный УВМ МВД с распечаткой указа Путина. Предоставить свои паспорта с указанием места рождения или жительства в этих двух областях - и им должны за две недели сделать гражданство.

- Но это те, кто живет в России не первый год, а кто остался по ту сторону, за линией разграничения?

- Что касается единого ментального поля - оно не изменилось за пять лет. На всем Донбассе Киев поддерживает меньшинство населения. По обе линии противостояния.

- Вы общались с людьми по обе стороны?

- Многие люди, которые являются администраторами, военными, представителями официальных госструктур, которые были посланы на Донбасс, откровенно заявляли и заявляют до сих пор: это население нам враждебно. Оно нас ненавидит. Воспринимает как оккупантов. Это от самых разных людей звучало. А те, кто жил и живет на Донбассе - они хотели бы выйти из Украины, но… Людей, так настроенных много и в Харькове, и в Одессе.

- Жителей этих областей в центре и на западе Украины недолюбливали?

- Задолго до войны жителей Донбасса на Украине считали людьми второго сорта. Такими...недоукраинцами. И это уже тогда закладывало основы гражданской войны. Глеб Бобров, написавший роман «Эпоха мертворожденных» - он эту войну предсказал. Идущие на Украине процессы были очевидны, прозрачны. Это продолжилось и после войны. Журналист Богдан Буткевич ведь предлагал просто уничтожить всех «лишних людей» на Донбассе.И вспомните заявления их министра культуры о донбассцах как о генетическом мусоре.

- Оставшиеся по ту сторону могли считать, что их бросили...

- Люди не виноваты, что ополчение не удержало, например, Славянск и отошло. И тогда оттуда многие обычные люди ушли - в Россию или в Донецк. Кто лишился работы, кто жилья, а кто-то близких. Никто не ожидал, что начнут лупить из пушек по домам. Люди боялись, представляли, что с ним с делают радикалы.

- За паспортами в Россию поедут?

- Кто-то уже в России, кто-то сейчас приедет. Люди реализуют такое право. С территорий, подконтрольных Киеву в Луганской и Донецкой областях массово бегут — там всё умирает. Нет работы, идет деградация социальной сферы, инфраструктуры. И теперь здесь они смогут себя реализовать. Например, пойти в армию.

А кто-то там вчера и сегодня получает биометрические паспорта и уезжает в Польшу. Но зачем отдавать Польше этот человеческий ресурс — пусть он лучше поработает на Россию! Пусть они приносят клятву верности нашей стране — и живут, и работают здесь. Это наши люди, их не надо интегрировать. Обучать языку и культуре.

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Об этом много писалось, об этом говорилось на «Прямой линии» с президентом, и это наконец свершилось. Своим решением о внесении изменений в Указ президента №187 «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданство РФ в упрощенном порядке» Владимир Путин уровнял в правах на российский паспорт и жителей ДНР - ЛНР, и тех, кто когда-то бежал в Россию с территорий Донбасса, ныне подконтрольных Киеву (подробности)

Богдан Безпалько прокомментировал указ Владимира Путина указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для всех жителей Донбасса.Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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