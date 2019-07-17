Метеорный поток Персеиды: можно будет загадывать до 110 желаний в час!

Почему это происходит?

Время от времени - а именно один раз в 133 года - Солнечную систему посещает комета Свифта-Туттля. Последний визит состоялся в сентябре 1992 года. Следующий ожидается в 2126 году. После себя гостья оставляет шлейф, состоящий из песчинок и крошечных частиц льда. Вращаясь вокруг Солнца Земля ежегодно налетает на эту небесную «ось». Попадая в атмосферу планеты на скорости более 200 километров в час пылинки и льдинки сгорают на высоте примерно 80 километров и в этот момент мы видим на небе падающие звезды. Самые романтичные из нас в этот момент загадывают желания.

Когда начнется?

В область «хвоста», оставленную кометой Свифта-Туттля, наша планета залетает 17 июля, а покидает ее 24 августа. Получается, что сквозь облако кометной пыли и льда мы летим более месяца! Однако поначалу плотность частиц еще не слишком высока. Со временем мощность потока нарастает и достигает своего пика в ночь с 12 на 13 августа, когда в небе будет вспыхивать до 110 метеоров в час. К сожалению, в этом году наслаждаться небесным шоу во всей его красоте помешает полная Луна. Полнолуние придется на 15 августа и наша спутница к этому времени будет сиять, как прожектор перестройки, засвечивая слабые вспышки метеоров. Ну, а после того, как мы пройдем сквозь самую «пушистую» часть хвоста, звездная иллюминация будет постепенно угасать.

Как смотреть?

Чтобы наблюдать за звездопадом никакие специальные приборы не нужны. Персеиды хорошо видны невооруженным глазом. Правда, лучше всего любоваться метеорным потоком за городом, потому что в мегаполисах мешает слишком сильная подсветка от уличного освещения, рекламных огней и светящихся окон домов. Самое оптимальное время для наблюдения это часы между полночью и рассветом. Смотреть надо на северо-восток, все падающие звезды вылетают из одной точки, которая располагается в созвездии Персея. Собственно поэтому метеорный поток и назвали Персеидами. Для наблюдения надо выделить хотя бы час, потому что «звезды» падают неравномерно: периоды ярких вспышек на небе чередуются с паузами, когда ничего не происходит.

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