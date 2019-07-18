Евгений Евтушенко: Не печалюсь о смерти и бессмертья не жду...
И все юбилеи мэтра праздновались дважды. Он был одним из богов своего поколения, но всегда отчаянно воевал со временем. Хоть и писал, что не ждет бессмертия, но наверняка понимал, что в пантеоне русских поэтов у него почетное место. Он так привык быть актуальным, что бился за актуальность до конца дней. Он, конечно, был Оксимироном или Фараоном 60-х. С той лишь разницей, что рэперам точно не стоит ждать бессмертия. У Евгения Александровича шансов значительно больше...
Идут белые снеги
Идут белые снеги,
как по нитке скользя…
Жить и жить бы на свете,
но, наверно, нельзя.
Чьи-то души бесследно,
растворяясь вдали,
словно белые снеги,
идут в небо с земли.
Идут белые снеги…
И я тоже уйду.
Не печалюсь о смерти
и бессмертья не жду.
Я не верую в чудо,
я не снег, не звезда,
и я больше не буду
никогда, никогда.
И я думаю, грешный,
ну, а кем же я был,
что я в жизни поспешной
больше жизни любил?
А любил я Россию
всею кровью, хребтом -
ее реки в разливе
и когда подо льдом,
дух ее пятистенок,
дух ее сосняков,
ее Пушкина, Стеньку
и ее стариков.
Если было несладко,
я не шибко тужил.
Пусть я прожил нескладно,
для России я жил.
И надеждою маюсь
(полный тайных тревог),
что хоть малую малость
я России помог.
Пусть она позабудет,
про меня без труда,
только пусть она будет,
навсегда, навсегда.
Идут белые снеги,
как во все времена,
как при Пушкине, Стеньке
и как после меня,
Идут снеги большие,
аж до боли светлы,
и мои, и чужие
заметая следы.
Быть бессмертным не в силе,
но надежда моя:
если будет Россия,
значит, буду и я.
ИСТОЧНИК KP.RU
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