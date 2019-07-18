Врач-эндокринолог рассказал, сколько на самом деле нужно находиться на солнце, чтобы получить норму витамина D

Наш эксперт - Елена Гусарова, врач-дерматовенеролог, косметолог, эндокринолог, член Московского научного общества дерматовенерологов и косметологов, член ассоциации дерматологов и косметологов Москвы.

- Солнечные лучи для человека – источник хорошего настроения, радости и счастья. Попадая на кожу, они запускают в организме большое количество физиологических процессов. В том числе - синтез витамина D, или кальциферола. Он выступает у нас в организме и как витамин, и как гормон.

Витамин D выполняет такие задачи:

- он необходим детям для нормального развития организма и защиты от рахита;

- предохраняет от инфекционных заболеваний (принимает участие в синтезе антимикробных веществ);

- не позволяет развиться слишком сильной воспалительной реакции;

- принимает участие в регуляции артериального давления;

- предотвращает развитие атеросклероза;

- предотвращает разрушение хрящевой ткани;

- принимает участие во многих процессах в головном мозге;

- предохраняет от развития сердечно-сосудистых заболеваний;

- ускоряет обменные процессы в организме;

- регулирует минеральный обмен и усвоение кальция.

ДОСТАТОЧНО ПОДСТАВИТЬ СОЛНЦУ РУКИ И ЛИЦО

Чем светлее кожа человека, тем быстрее и больше синтезируется «солнечного» витамина. Чем смуглее человек, тем медленнее идет синтез витамина. Покрытая плотным бронзовым загаром кожа становится практически непроницаемой, и витамин в ней не вырабатывается. Поэтому любители чрезмерного загара раньше сталкиваются с проблемой хрупкости костей.

Всемирная организации здравоохранения рекомендует для покрытия потребности организма в витамине D летом находиться на солнце по 5 - 15 минут 2 - 3 раза в неделю. Чтобы получить необходимую организму порцию витамина необязательно загорать полностью, открытых участков кожи рук и лица вполне достаточно.

ЕДИМ МОРСКУЮ РЫБУ И ПЬЕМ КЕФИР

Разумное пребывание на солнце, а также включение в меню продуктов, содержащих витамин D, вполне обеспечивает потребности организма в этом витамине. Им богаты такие продукты:

- яйца,

- сыр,

- сливочное масло,

- кисломолочные продукты,

- печень говяжья,

- морская рыба,

- лесные грибы,

- петрушка,

- растительные масла: подсолнечное, оливковое, кукурузное.

Также витамина D много на аптечных полках - в виде биодобавок и лекарственных препаратов. Сейчас, считая, что «это всего лишь витамин», многие занимаются самолечением – прописывая себе его прием. Однако важно иметь в виду, что избыток витамина, как и его недостаток, может нанести организму очень серьезный урон. Витамин D можно принимать только по назначению врача, после обследования и выявления реальных потребностей организма.

В ТЕМУ

Можно ли загореть, не загорая?

Солнечные лучи имеют столько энергии, что способны пробиться сквозь любые преграды.

Большинство из нас считают, что, если небо затянуто тучами или облаками, то загореть невозможно. Однако это не так. Даже сквозь облака энергия лучей солнца способна проникать на 80 - 95%. Так что, если за окном хмурый день, загореть все равно удастся.

И даже если вы решили спрятаться от солнышка под зонтом, тоже загорите. Потому что на кожу в этом случае падает рассеянный солнечный свет и лучи, отраженные от воды и песка.

Находясь в воде, мы также получаем загар. Так как солнечные лучи проходят, не теряя своей энергии, на метр в толщу воды. Когда мы выходим из моря, на коже задерживаются капельки, которые могут стать своеобразными линзами и усилить воздействие лучей солнца.

Но и это еще не все. Если вы проводите лето в офисе или автомобильных пробках, то не исключено, что тоже сможете похвастаться загаром! Потому что стекло пропускает солнечные лучи.

Кстати, вопреки бытующему мнению качество загара не зависит от региона, где он был приобретен. В первую очередь важен тип кожи, на которую загар ложится. А также соблюдение элементарных правил загара и ухода за кожей.

БУДЬ В КУРСЕ

Что безопаснее: солнце или солярий?

В солярии эффект быстрого загара достигается за счет превышения дозы ультрафиолетового излучения в 8 -10 раз. Так ,10 минут в солярии можно приравнять к 2 часам загара на южном солнце.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует не использовать загар в солярии в косметических целях. И этому есть обоснования:

- У людей, которые начинают загорать в солярии до 35 лет, риск развития меланомы на 75% выше.

- Женщины, использующие солярий чаще одного раза в месяц, увеличивают риск развития меланомы на 55%.

- Большинство независимых дерматологических исследований сходятся во мнении, что самый существенный фактор развития рака кожи - это злоупотребление соляриями.