Отдыхающие спасли несколько десятков китов, выброшенных на берег в США

Один из пляжей американского острова Сент-Саймонс накануне оказался буквально усеян огромными тушами китов. Несколько десятков морских млекопитающих были выброшены на берег и обречены на неминуемую гибель. Избежать трагического исхода удалось благодаря помощи неравнодушных людей.

Все произошло во вторник, 16 июля, в штате Джорджия. Отдыхающие заметили, как к берегу стремительно приближается большая группа китов. Уже через несколько минут в ловушке оказались не менее 20 особей.

"Когда мы прибыли на пляж, то заметили группу людей в воде. Сначала мы думали, что они смотрят какое-то шоу с дельфинами, а подойдя поближе, не поверили своим глазам... Было очень грустно видеть столько китов на пляже. Все так старались вернуть их в воду", - поделился своими воспоминаниями представитель департамента природных ресурсов Джорджии Тайлер Джонс.

Он пояснил, что гринды, известные так же, как "пилотные киты" и черные дельфины являются одним из наиболее социальных видов животных. Они всегда следуют за своими лидерами и чаще всего оказываются выброшенными на пляж.

В этот раз, благодаря усилиями отдыхающих и волонтеров, большинству китов удалось вернуться в Атлантический океан. Две особи погибли, передает CNN.

Сайт kp.ru писал, что примерно в то же время на одном из итальянских пляжей в ловушке оказалась целая семья дельфинов. Мать целого выводка детенышей застряла на мелководье, а малыши испуганно жались к ее бокам. К счастью, один из них сумел привлечь внимание отдыхающих рядом людей, и ситуация быстро разрешилась.