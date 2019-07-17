На итальянском пляже спасли семью дельфинов

СЕГОДНЯ 17:20 2019-07-17T17:20:21+03:00

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Известно, что детеныши дельфинов крайне не самостоятельны, и это чуть не привело к беде у берегов Италии. Отдыхающие на пляже Пескичи с удивлением смотрели на молодого дельфина оказавшегося невероятно близко к берегу. Животное терлось о купающих и всячески привлекало внимание.

В начале люди решили что дельфин просто хочет поиграть и пообщаться. Но животное не выказывало никакого интереса к попыткам людей взаимодействовать и явно чего-то хотело. Спустя короткое время странное поведение было разгадано: на мелководье застряла его мама. Да еще и не одна а с выводком дельфинят, которые жались к ней и не хотели уплывать из опасной зоны, сообщает "Пятый канал".

К счастью, местному капитану порта были известны особенности поведения морских зверей и спустя короткое время самка была бережно эвакуирована с мелководья, а за ней уплыли и детеныши.

Дельфиненок попросил туристов спасти его маму с мелководья.

ИСТОЧНИК KP.RU