Царь на фоне Мавзолея, бронежилет из бриллиантов и другая клюква от создателей "Последних царей"

На сей раз американские кинематографисты рассказали о нашей не техногенной, а исторической катастрофе и оставили зрителей в полном недоумении. Что это было? Зачем это было?

Не нравились пластиковые окна в советской Припяти? Извольте лицезреть Мавзолей на Красной площади в 1905 году. Чернобыльский «стрелочник» Анатолий Дятлов непохож? Образы, представленные в новой «истории про русских», вообще не поддаются идентификации.

Историческая картина не то, чтобы искажена до неузнаваемости, ее просто нет. Есть какие-то события, плохо связанные между собой. Есть попытка придать этим событиям видимость осмысленности с помощью комментария «экспертов». Но комментарии не только не добавляют внятности, а запутывают еще больше.

Палач Яков Юровский, например, превращается в благородного героя, который не мог терпеть унижения и боль, поэтому взял пистолеты и застрелил виновников вселенского зла — «кровавого» императора и его семью. Знаете, какая главная проблема встала перед этим «Робин Гудом»? Эксперты поясняют: на великих княжнах были корсеты, в которые были спрятаны бриллианты. Поэтому - вот незадача! - их было сложно убить. «Знай, дорогой зритель», - сверкая глазами, сообщают специалисты — «это был самый дорогой бронежилет!»

Яков Юровский считается непосредственным руководителем расстрельной команды, расправившейся с императорской семьей.

Собственно историческими эти комментарии не являются, они, скорее, представляют собой примерной вид той эмоциональной реакции, которую хотели бы видеть создатели сериала у зрителей. Эмоции эти весьма примитивны: возмущение и удивление.

За 6 серий сценаристам не удалось даже заставить зрителей запомнить имена главных фигурантов дела. Картонные, малосимпатичные персонажи ходят из угла в угол. Царевич Алексей и четыре великих княжны молчаливы и неотличимы друг от друга. Правда, для «оживляжа» вводится лжеАнастасия Анна Андерсон. Но и этот персонаж так же безлик, как и остальные. В последней серии кинопроекта сценаристы выдают глубокомысленную фразу о том, что юные княжны никогда не общались с молодыми людьми. Что ж, надо лучше учить «матчасть». Тогда бы авторы узнали, что у юной Марии Николаевны был роман с офицером флота Николаем Деменковым. Но кому нужны эти детсадовские страсти, когда на горизонте маячит демоническая тень великого и ужасного Rasputinа. О его любовных похождениях, оргиях и алкоголизме создатели сериала рассказывают с горящими глазами. И показывают — очень крупным планом. Много раз. Ну и что, что все это вымысел, принадлежащий перу Алексея Толстого и Павла Щеголева, написавших поддельные дневники фрейлины императрицы Анны Вырубовой? Это же interesno!

Настолько это интересно создателям сериала, что они на несколько серий просто забывают о том, что есть в истории крушения Российской Империи что-то помимо Распутина. Политика Николая II на Дальнем Востоке? Очень плохо! Дальше! Эсеры, кадеты, октябристы? Нет, не слышали. Дальше! Мировая война? Судя по тому, что нам показали в сериале, война эта состояла в борьбе Столыпина против того же Распутина. Дальше!

Историю с Распутиным создатели сериала смакуют по полной программе.Фото: кадр из фильма.

Вывод американских кинематографистов однозначен и четко озвучен экспертом: Николаю II можно посочувствовать, но он сам виновен в случившемся. И у этого вывода есть далеко идущая прагматическая составляющая: единственный способ решить проблему — это убить человека, который эту проблему создает. Распутина, Николая II, царевича Алексея, далее — везде. Не берусь судить, чего больше в этом послании: осознанного цинизма или глупости.

Стоит ли смотреть этот кинопродукт? Однозначно - нет. Как познавательный проект он не выдерживает никакой критики. Как художественное произведение он не состоялся. Даже не хороший скандал эта дешевая поделка не тянет. Тот заряд антироссийской пропаганды, который по токсичности должен был бы многократно превзойти антироссийский посыл «Чернобыля», не срабатывает в силу нежизнеспособности сериала. Что не может не радовать.

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