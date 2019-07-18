Платье раздора: жену безработного Тарасова высмеяли за дешевый наряд в рюшах и цветочек

Молодая жена безработного футболиста Дмитрия Тарасова вынуждена экономить с удвоенной силой. Поклонники не раз подмечали, что вторая вице-мисс Россия - 2014 любит выгуливать дешевые наряды. Но на этот раз Анастасия Костенко превзошла себя, прогулявшись по Риму в платье бюджетной марки.

Анастасия Костенко вместе с мужем Дмитрием Тарасовым, который недавно покинул "Локомотив" и пока не примкнул к другому футбольному клубу, и маленькой дочкой Миланой отдыхает в Италии. Для семейной прогулки по Риму молодая мама выбрала короткое розовое платье в рюшах и цветочек. Снимок 25-летняя модель разместила в своем блоге.

"Позагорали, покупались и можно с чистой совестью нагуливать сон. Спасибо, любимый, что уделяешь нам время после реабилитации. Вместе веселее", - подписала фото девушка.

kostenko.94 Анастасия Костенко вместе с мужем Дмитрием Тарасовым и маленькой дочкой Миланой отдыхает в Италии

Подписчики разругались из-за романтичного образа Анастасии. Пока одни нахваливали свою любимицу, отмечая ее шарм и красоту, другие обозвали ее "колхозницей". Дошло до того, что особо дотошные, дабы утереть нос оппонентам, провели небольшое расследование. Фолловеры выяснили, где и за сколько Костенко купила данный наряд. По их данным, стартовая стоимость платья супруги футболиста - 1500 рублей, однако со скидкой его можно приобрести за 890. Платье изготовлено из дешевого и не самого полезного для кожи материала полиэстера.

К слову, Костенко не в первый раз сталкивается с критикой своих модных предпочтений в одежде. В каком бы наряде Анастасия не появилась, всегда найдутся критикующие ее образ недоброжелатели.

kostenko.94 Поклонники негативно отозвались о зеленом платье, в котором модель появилась на свадьбе рэпера T-Killah и Марии Беловой

Ранее поклонники негативно отозвались о зеленом платье, в котором модель появилась на свадьбе рэпера T-Killah и Марии Беловой. А не так давно она надевала платье за 20 долларов, которое позже отдала двоюродной сестре.

Сама Анастасия старается не обращать внимания на едкие высказывания в Сети. "Я не хочу кому-то нравиться и загонять себя в рамки. И вам советую. Это лучше, чем угождать каждому. Мне так комфортно, и отрицательные отзывы я встретила только на просторах Интернета", - заявила жена спортсмена.

kostenko.94 Анастасия старается не обращать внимания на едкие высказывания в Сети

Кстати, Костенко позволяет себе одежду и люксовых брендов. На одном из мероприятий Анастасия появлялась в платье Louis Vuitton стоимостью 227 тысяч рублей. Впрочем, этот дорогостоящий наряд многие посчитали неудачным выбором. "Опять забыла посоветоваться с незнакомыми людьми, как мне лучше поступить и жить. Все больше и больше эта фраза становится актуальной. Ребята, согласитесь, ну вряд ли вы подходите к незнакомым и людям и раздаете ненужные советы", - огрызнулась красавица.

Между тем Дмитрий Тарасов в одном из последних интервью заявил, что прижимистость возлюбленной считает достоинством. Спортсмен сообщил также, что Анастасия является для него идеалом. "Моя жена не работает, и, честно говоря, с меня ничего не берет. Сколько я ей даю, столько она и тратит. Она молодец", – с гордостью отметил футболист.