2019-07-18T13:18:44+03:00
Звезды

"Дылда" поборется с "Паразитами" на кинофестивале в Сан-Себастьяне

Достойный фильм выберут зрители
Георгий ЛИФШИЦ
Поделиться:
Кадр из скандального фильма "Дылда" Кантемира Балагова.Кадр из скандального фильма "Дылда" Кантемира Балагова.
Изменить размер текста:

Кинокартина "Дылда" Кантемира Балагова стала участником 67-го международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, старейшего и самого влиятельного в Европе. Фестиваль будет проходить с 20 по 28 сентября.

Фильм включен в программу "Жемчужины", куда отбирают ленты, еще не вышедшие в Испании, но завоевавшие престижные международные награды. Соперничать с "Дылдой" нашего режиссера будут участники и лауреаты Каннского фестиваля этого года, в том числе - нашумевшие "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, удостоившиеся "Золотой пальмовой ветви". Лауреата фестиваля определит зрительское голосование.

Кинокартина 27-летнего режиссера Кантемира Балагова рассказывает историю двух девушек, пытающихся устроить жизнь в послевоенном Ленинграде.

Фронтовые подруги, рыжая и бойкая Маша (Василиса Перелыгина) и демобилизованная после контузии «дылда», отрешенная, словно мраморная статуя, блондинка Ия (дебютантка Виктория Мирошенко) селятся вместе в одной из комнат просторной коммуналки. После войны у них уже никого не осталось. Сына Маши, маленького Пашку, отправленного вместе с демобилизованной Дылдой, Ия не сумела уберечь. А Маша из-за недавней операции становится бесплодной и теперь требует от подруги родить ей другого ребенка. Сюжет строится вокруг их отношений, конфликта и их одиночества.

Сцены тянутся долго. Режиссер фильма и его соавтор по сценарию Александр Терехов явно хотят шокировать зрителя – гибелью мальчика, лесбийской темой, эвтаназией...

Но попытка создать социальную драму о «настоящей» войне - не удалась.

Остается слишком много вопросов. Непонятно, почему Маша и Ия живут вместе. Почему Маша во что бы то ни стало хочет заполучить ребенка от дылды, а не возьмет сироту, которыми после войны забиты были детские дома. Как суровый и все уже повидавший главврач госпиталя мог позволить себе уйти на два месяца на "больничный", причем без видимой причины?

До обидного мало показана конкретная эпоха: перед нами предстает некое размытое послевоенное время. Странно, что, изображая послевоенный Петербург, Балагов не показывает ни одного разрушенного или сгоревшего здания, не показывает разбитых дорог. Не хватает общих планов: как живется людям за пределами комнаты, чем они заняты, кроме ходьбы по улицам...

Самая живая сцена фильма – игра солдат в госпитале с маленьким Пашкой. Ребенка не с кем оставить и Дылда отдает его на попечение госпитальных калек. Они развлекают мальчика, как могут: изображают зверей, волка, свинью, собаку, просят его угадать, кто это лает, кто хрюкает. Но Пашка молчит. Зверей он никогда не видел: всех их съели в блокаду.

По словам продюсера фильма Александра Роднянского, приглашение на международные кинофестивали, в частности, нынешний - является безусловным признанием качества картины: "отборщики Сан-Себастьяна всегда выбирают именно те фильмы, которые не только сделаны талантливо, но и способны пересечь свои языковые границы и найти отклик в сердцах международных зрителей".

С этим можно и хочется поспорить. Но то, что бесспорно хорошо и с чем спросить не хочется - так это игра актеров. Убедительны персонажи второго плана: изувеченные солдаты и жильцы коммуналки: суровая швея, трогательный старичок, влюбленный в Ию и преподнесший ей цветы из жести.

Тонко играет жену Большого Партийного Начальника Полина Кутепова. Да и сама Ия в исполнении Виктории Мирошенко, - персонаж интересный. Ия с трудом строит предложения, говорит отрывисто, используя простейшие слова. Она словно живет в полусне, но что видит, о чем думает, глядя на людей - так и остается тайной, не разгаданной до конца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Как можно снимать такую мерзость?!»: премьера «Дылды» с участием Кантемира Балагова закончилась скандалом

Продюсеру Александру Роднянскому пришлось жёстко ответить на критику [видео, эксклюзив KP.RU]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Денис Майданов: Снялся в клипе с женой, чтобы семья была крепче
Звездный участник фестиваля «Славянский базар», певец Денис Майданов в этом году не только выступит на гала-открытии, но и даст сольный концерт. Он рассказал о своей малой родине, воспитании детей и музыкальных экспериментах
Таисия Повалий: Хотела спеть хит тайком от Баскова. Но он узнал
Знаменитая певица получила путевку на эстраду, став первой в истории обладательницей Гран-при "Славянского базара" в 1993 году. В этом году ей в Витебске установят гранитную звезду на Аллее славы. В интервью она рассказала о том, как чуть не обманула "зол
Новости 24
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче паспортов этническим украинцам
Террористам не позволят отбывать срок в колониях родного региона
В аэропортах Москвы начались массовые задержки рейсов
Москва готова поставить Турции Су-35, если у Анкары будет желание
МИД Украины требует возбудить дело из-за карты Венгрии с Закарпатьем
Нацсовет Украины проведет внеплановую проверку телеканала NewsOne из-за телемоста
Минобороны назвало "фейком" сообщения о сухопутных войсках РФ в Идлибе
В Госдуме прокомментировали беспокойство Киева об указе про гражданство для жителей Донбасса
Песков: освобождение Вышинского будет способствовать диалогу РФ и Украины
Песков: Речи о личной встречи Путина с Зеленским пока не идет
Госдума законодательно уточнила понятие "шпионские устройства"
Все меньше россиян готовы бороться за места в вузах
В Германии оценили вероятность отставки Меркель после приступов дрожи
Названы самые фотографируемые достопримечательности в мире
Экспорт швейцарских часов сократился до трехлетнего минимума
Лавров: в отношениях Москвы и Берлина наблюдается положительная динамика
Роскомнадзор ответил на критику FaceApp американским Сенатом
Годовая инфляция в России продолжает снижаться
МИД: к долгу России перед Советом Европы добавятся пени
«Я замечательно»: Валерий Афанасьев опроверг слухи о госпитализации
Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать Ярославский вокзал