"Дылда" поборется с "Паразитами" на кинофестивале в Сан-Себастьяне

Кинокартина "Дылда" Кантемира Балагова стала участником 67-го международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, старейшего и самого влиятельного в Европе. Фестиваль будет проходить с 20 по 28 сентября.

Фильм включен в программу "Жемчужины", куда отбирают ленты, еще не вышедшие в Испании, но завоевавшие престижные международные награды. Соперничать с "Дылдой" нашего режиссера будут участники и лауреаты Каннского фестиваля этого года, в том числе - нашумевшие "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, удостоившиеся "Золотой пальмовой ветви". Лауреата фестиваля определит зрительское голосование.

Кинокартина 27-летнего режиссера Кантемира Балагова рассказывает историю двух девушек, пытающихся устроить жизнь в послевоенном Ленинграде.

Фронтовые подруги, рыжая и бойкая Маша (Василиса Перелыгина) и демобилизованная после контузии «дылда», отрешенная, словно мраморная статуя, блондинка Ия (дебютантка Виктория Мирошенко) селятся вместе в одной из комнат просторной коммуналки. После войны у них уже никого не осталось. Сына Маши, маленького Пашку, отправленного вместе с демобилизованной Дылдой, Ия не сумела уберечь. А Маша из-за недавней операции становится бесплодной и теперь требует от подруги родить ей другого ребенка. Сюжет строится вокруг их отношений, конфликта и их одиночества.

Сцены тянутся долго. Режиссер фильма и его соавтор по сценарию Александр Терехов явно хотят шокировать зрителя – гибелью мальчика, лесбийской темой, эвтаназией...

Но попытка создать социальную драму о «настоящей» войне - не удалась.

Остается слишком много вопросов. Непонятно, почему Маша и Ия живут вместе. Почему Маша во что бы то ни стало хочет заполучить ребенка от дылды, а не возьмет сироту, которыми после войны забиты были детские дома. Как суровый и все уже повидавший главврач госпиталя мог позволить себе уйти на два месяца на "больничный", причем без видимой причины?

До обидного мало показана конкретная эпоха: перед нами предстает некое размытое послевоенное время. Странно, что, изображая послевоенный Петербург, Балагов не показывает ни одного разрушенного или сгоревшего здания, не показывает разбитых дорог. Не хватает общих планов: как живется людям за пределами комнаты, чем они заняты, кроме ходьбы по улицам...

Самая живая сцена фильма – игра солдат в госпитале с маленьким Пашкой. Ребенка не с кем оставить и Дылда отдает его на попечение госпитальных калек. Они развлекают мальчика, как могут: изображают зверей, волка, свинью, собаку, просят его угадать, кто это лает, кто хрюкает. Но Пашка молчит. Зверей он никогда не видел: всех их съели в блокаду.

По словам продюсера фильма Александра Роднянского, приглашение на международные кинофестивали, в частности, нынешний - является безусловным признанием качества картины: "отборщики Сан-Себастьяна всегда выбирают именно те фильмы, которые не только сделаны талантливо, но и способны пересечь свои языковые границы и найти отклик в сердцах международных зрителей".

С этим можно и хочется поспорить. Но то, что бесспорно хорошо и с чем спросить не хочется - так это игра актеров. Убедительны персонажи второго плана: изувеченные солдаты и жильцы коммуналки: суровая швея, трогательный старичок, влюбленный в Ию и преподнесший ей цветы из жести.

Тонко играет жену Большого Партийного Начальника Полина Кутепова. Да и сама Ия в исполнении Виктории Мирошенко, - персонаж интересный. Ия с трудом строит предложения, говорит отрывисто, используя простейшие слова. Она словно живет в полусне, но что видит, о чем думает, глядя на людей - так и остается тайной, не разгаданной до конца.

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