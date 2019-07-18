2019-07-18T15:33:09+03:00
Общество

Россияне разочаровались в высшем образовании

Две трети наших соотечественников уверены, что сделать хорошую карьеру можно и без диплома
Ксения КОНЮХОВА
Поделиться:
Выпускники с дипломами о высшем образовании.Выпускники с дипломами о высшем образовании.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Россияне все чаще считают, что высшее образование нужно больше для статуса, чем для получения навыков и развития карьеры. Как показал недавний опрос ВЦИОМ, почти две трети сограждан сомневаются в том, что диплом вуза является обязательным условием для успешной карьеры, и что человек без него обречен на низкооплачиваемую работу. А 70 процентов вообще уверены, что наличие диплома никак не сказывается на материальном благополучии человека.

Ну, правда, рядовой менеджер с высшим экономическим образованием зарабатывает тысяч 45, а толковый электрик или сантехник вполне может набрать на заказах и 90 тысяч в месяц. И зачем было учиться?

Действительно, зачем тогда вообще получать высшее образование? Просто потому, что так принято, уверена пятая часть россиян. Правда, больше половины опрошенных всё-таки считают, что высшее образование облегчает достижение жизненных целей. Но таких стало существенно меньше — 58 процентов в 2019 году против 76 процентов в 2008.

- Россияне более критично оценивают значимость высшего образования, — комментирует результаты руководитель Практики политического анализа и консультирования Департамента исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. - Еще несколько лет назад большинство наших соотечественников занимали позицию, что высшее образование "должно быть, и за ценой не постоим".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Украина ввела спецпошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России
Эрдоган изучит предложение о покупке Турцией Су-35
Польза снижения веса окончательно доказана наукой
Ленинградская область – одна из первых создаст региональный фонд помощи дольщикам
Минобороны показало пуски крылатых ракет «Москит» в Японском море
Путин 19 июля посетить с рабочей поездкой Иркутскую область
Кампании по замене бумажных паспортов после внедрения электронных не будет
В аэропорту Белграда задержан рейс Lufthansa из-за сообщения о бомбе на борту
Эксперт оценил угрозы Киева на решение по гражданству для жителей Донбасса
Более 80% российских дорог соответствуют нормативу
В северной точке России зафиксирован рекордный рост температуры
Песков рассказал о неформальной встрече Путина и Лукашенко
В Петербурге началась встреча Путина и Лукашенко
Instagram продолжает массово отключать лайки
В Киеве допускают, что новое перемирие в Донбассе может стать окончательным
Бывший участник проекта "Дом-2" погиб в Одессе
Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло 65 человек
В сети опубликовали видео сожжения американского бронеавтомобиля
Иран сообщил о задержании танкера с контрабандным топливом
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче паспортов этническим украинцам