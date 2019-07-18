Россияне разочаровались в высшем образовании

Россияне все чаще считают, что высшее образование нужно больше для статуса, чем для получения навыков и развития карьеры. Как показал недавний опрос ВЦИОМ, почти две трети сограждан сомневаются в том, что диплом вуза является обязательным условием для успешной карьеры, и что человек без него обречен на низкооплачиваемую работу. А 70 процентов вообще уверены, что наличие диплома никак не сказывается на материальном благополучии человека.

Ну, правда, рядовой менеджер с высшим экономическим образованием зарабатывает тысяч 45, а толковый электрик или сантехник вполне может набрать на заказах и 90 тысяч в месяц. И зачем было учиться?

Действительно, зачем тогда вообще получать высшее образование? Просто потому, что так принято, уверена пятая часть россиян. Правда, больше половины опрошенных всё-таки считают, что высшее образование облегчает достижение жизненных целей. Но таких стало существенно меньше — 58 процентов в 2019 году против 76 процентов в 2008.

- Россияне более критично оценивают значимость высшего образования, — комментирует результаты руководитель Практики политического анализа и консультирования Департамента исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. - Еще несколько лет назад большинство наших соотечественников занимали позицию, что высшее образование "должно быть, и за ценой не постоим".