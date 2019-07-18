СЕГОДНЯ 12:50 2019-07-18T12:50:57+03:00

Все меньше россиян готовы бороться за места в вузах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) говорят о все более скептическом отношении россиян к высшему образованию.

Считать окончание вуза совершенно необязательным условием успешной карьеры за последние 11 лет стали в полтора раза больше людей, с 45% в 2008 до 68% населения в 2019.

"Как во времена перестройки, так и сегодня россияне не считают, что образование оказывает существенное влияние на материальное благополучие человека, причем убежденность в этом существенно возросла (47% в 1991 году и 70% в 2019 году)", - отмечается в документе.

Несмотря на скепсис по отношению к важности получения высшего образования, почти половина россиян рассматривает образование как плюс к вероятности успешного трудоустройства, так в 2019 считают 44% опрошенных, 26% считают образование способом карьерного продвижения, а 22% - условием собственного самосовершенствования как профессионала.

ИСТОЧНИК KP.RU