После мата в адрес России на дом журналиста Габунии повесили позорную табличку, а он перестал появляться на улице

«Прославивишийся» на весь мир телематершинник уже давно скандально известен всей Грузии. А после выходки с оскорблением Владимира Путина, на его доме в Тбилиси даже повесили самодельную табличку: «Здесь живет злой петух Георгий Габуния». Эта позорная надпись несколько дней красовалась рядом с памятными досками великих людей, живших в этом же доме.

СВОБОДА МОЛЧАТЬ

К сожалению, мои грузинские коллеги с телеканала «Рустави 2», сделавшие в последние дни так много громких заявлений, к открытому разговору, похоже не готовы. За два я в Тбилиси обзвонила десяток журналистов и продюсеров, бывших и нынешних коллег скандалиста Габунии.

- Георгий Габуния вам нужен? Нет, он интервью не дает сейчас. Все спрашивают, знаете, сколько людей звонило уже?

- Извините, готовимся к эфиру.

И так все. Я написала больше 30 писем в самые разные мессенджеры - кому могла, в том числе и гендиректору «Рустави-2» Нике Гварамия. Ответа - ноль.

Генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия. Фото: YouTube

Никто не согласился на встречу. Все вежливо, по-грузински доброжелательно, но отказывали.

Получается, все журналисты телеканала «Рустави 2», которые так бьются за свободу слова, что даже готовы ссать (простите, не я это сказала, а гедиректор этого телеканала) в грузинское вино и минералку, когда к ним приходишь с открытым лицом и предлагаешь высказаться в крупнейшем издании России, почему-то отказываются.

Приходиться ходить вокруг да около и довольствоваться слухами. А их по Тбилиси ходит не мало.

ТАБЛИЧКА ПОЗОРА

Сразу после программы "Постскриптум", той самой, скандальной, с матом, уже к вечеру на доме, где живет Георгий Габуния появилась табличка с такой унизительной надписью. «В этом доме гнездиться злой петушара Георгий». Провисела, правда, недолго. Всего пару дней. Но всем хватило...

- Габуния - единственный журналист Грузии, который ходит с охраной, – рассказывает мне сосед его родителей Ваха. - Семья Габунии много лет живёт вот в этом доме. И его самого я знаю с детства. Он же не первый раз прославился (о его «подвигах» ниже). А вообще он всегда таким тихим был. После школы уехал учиться в Италию, приезжал на каникулы, уезжал. Вообще семья такая закрытая у них. А потом - как понесло его! То одно, то другое.

Соседи рассказывают, что у дома семьи Габунии недовольная толпа появляется не в первый раз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718902" frameborder="0"></iframe> Десятки людей пришли к зданию "Рустави 2" выразить недовольство словами ведущего.

- Тут регулярно митинги против него. Потому и завел Георгий себе охрану. Два амбала прямо до лифта провожают этого дурака и встречают.

Соседи рассказывают, что у дома семьи Габунии недовольная толпа появляется не в первый раз.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Как его родители к этому относятся? Соседи им что-то высказывали?

- Конечно высказывали! Кто будет молчать? Когда он в прошлом году по православию прошелся, все их спрашивали, почему он себе это позволяет? Кем себя возомнил вообще? Мама его, Джульетта, вообще на улицу не выходит. Отца вижу регулярно. «Здравствуйте. До свидания». И все. Они теперь вообще замкнулись. Стыдно людям в глаза, наверное, смотреть.

- Они все в одной квартире живут?

- Нет. Родительская есть, а лет 10 назад они купили еще одну, двумя этажами ниже. Там Георгий и жил.

- Вы видели здесь гендиректора «Рустави 2» Ники Гварамия?

- Да, постоянно он тут бывал. Вечером приезжал и они по 2-3 часа сидели в машине. Зачем? Странно это все, на работе что ли не наобщались? Говорят, они - «парочка». Но я свечку не держал.

- Так «недожурналист» Габуния здесь живет или жил?

- Год назад он съехал из этого дома. Купил квартиру себе в другом районе (престижном Ваке, - ред.). Редко тут бывает. Вот видел его пару дней назад. Заезжал к родителям. С охраной был. Все боится.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718903" frameborder="0"></iframe> "Рустави 2" приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина, прозвучавших в эфире.

ЕЩЕ И АНТИХРИСТ

Религиозные выходки Габунии приводят в бешенство грузин уже не первый раз.

- В мае 2018-го был страшный скандал. Все грузинское общество возмущалось, когда появилось изображение девы Марии беременной и с пистолетом у виска. Такое неприемлемо у нас в Грузии, - возмущается популярный местный блогер Леван Зангурашвили. - А Габуния в своей воскресной программе выставил эту картину и защищал. Типа - это свобода.

Его тогда самого чуть не распяли. Возмущенный народ пришел к «Рустави 2». Окружил машину в которой сидел Габуния, не давали проехать. Пришлось даже полицию вызывать. Наш митрополит Иов проклял его. А патриархия Грузии объявила байкот «Рустави 2».

Но дурная слава явно пришлась по вкусу телеканалу. После выходки с обращением к Путину Габуния вообще не показывается на улице.

- Он, наверное, вообще не выходит из редакции. Никто его нигде не видел, прячется, - рассуждает Леван.

- А «Рустави 2» вообще популярный телеканал в Грузии?

- Ну как популярный… С отрицательным знаком. Гитлер тоже был популярный, если так разобраться, но не потому, что хороший человек. Дурная слава. Они там у себя и гомосексуализм пропагандируют, и прочую грязь.

На самом телеканале сейчас обстановка не радостная. В сегодняшнем виде «Рустави 2» доживает последние дни. 18 июля в Страсбургом суде юристы телеканала будут пытаться всеми силами воспрепятствовать передаче телеканала его настоящему владельцу - бизнесмену Кибару Халваши. У него отобрали «Рустави 2» еще при Михаиле Саакашвили. Теперь, по слухам, все, кто работает на телеканале уволят. Габунию и его друга Гварамию - в первую очередь.

МАМА - ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА, А СЫН - НЕСЧАСТЬЕ СЕМЬИ

Мама Георгия Габунии - известная на всю Грузию телеведущая Джульетта Вашакмадзе. Много лет она вела программы на грузинском Гостелерадио. Стала заслуженной артисткой Грузинской ССР. Отец - Шалва Габуния работал там же, на Гостелерадио, оператором.

- Они уникальные, глубоко порядочные, интеллигентные люди, - вспоминает экс-председатель Гостелерадио Армаз Санебладзе. Сейчас ему больше 80, но он все еще в строю и работает в газете «Грузия и мир». - Джульетта - первая кому в Грузии доверили ввести прямые эфиры. У неё память была прекрасная – один раз прочитает текст и сразу запоминает.

Джульетта Вашакмадзе в 1996 году.Фото: YouTube

Сейчас память отказала Джульетте Вашакмадзе. Ей за 80 и она уже ничего не понимает. Муж ухаживает за ней.

- Пишут везде что она высказывается по поводу выходок сына. Ну, это неправда, она ничего не может сказать уже, - продолжает Армаз. - Да и не стала бы она говорить. Первое время, когда сын пошёл по её стопам и стал телеведущим, она очень радовалась. Всем рассказывала, что вот, посмотрите, как у мальчика хорошо получается. Ну а когда начались все эти телевыходки Георгия, Джульетта и Шалва вообще перестали с кем-то общаться. Замкнулись.

Без преувеличения вся Грузия ненавидит этих «недожурналистов» с «Рустави 2». Только ленивый не посылает их (теперь — тоже матом) при каждом удобном случае. В Кахетии - винном сердце Грузии — идут митинги против гендиректора телеканала Ники Гварамии, который заявил, что будет (еще раз извините) мочиться в вино и Боржами, поставляемые в Россию. А митинги в Тбилиси после матерного эфира Габунии в мгновение ока из антироссийских превратились в антижурналистские. Все эти провокации объединили до того разобщенное грузинское общество. Оппозиция во главе с геями-матершинниками уже никого не впечатляет. Перестарались ребятки.

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