"Сладкая парочка": Тарзан показал провокационное фото с Наташей Королевой

Сергей Глушко, известный публике под псевдонимом Тарзан, и Наташа Королева продолжают будоражить публику провокационными снимками с пляжа. На этот раз стриптизер выложил совместное фото с супругой из Черногории.

"Поймал русалку - теперь сушу ее на солнышке", - подписал фотографию Сергей Глушко. На снимке Тарзан лежит на причале, а на его спине пристроилась 46-летняя супруга в красном бикини в белый горошек.

Сама же Наташа Королева назвала своего мужа "королевский лежак". "Так приятно… Но дорого. Очень!", - поведала в блоге певица.

Поклонники пришли в восторг от совместного снимка своих любимцев. Публика назвала Тарзана и Наталью "сладкой парочкой", "самыми красивыми" и "дельфином с русалкой".

tarzan___official Тарзан и Наташа Королева

Отметим, 49-летний Сергей Глушко и 46-летняя Наташа Королева считаются одной из самых эпатажных пар отечественного шоу-бизнеса. Певица и стриптизер не раз удивляли общественность своими страстными отношениям. Они не стесняются являть публике свои обнаженные тела.

Так, ранее певица сфотографировалась полностью обнаженной, стоя на руках. А через несколько дней ее супруг Тарзан снялся в микроплавках на фоне морского пейзажа. Он позировал с гордо поднятой головой. После этого знаменитые супруги подверглись атаке хейтеров.

Однако в ответ Тарзан разместил новое видео стриптиза. В ролике артист после плодотворной тренировки сбросил с себя шорты и майку, оставшись лишь в черных стрингах. Тарзан энергично поиграл мускулами на зло завистникам, демонстрируя идеальное тело. "Незаметно за перепиской с вами, мои дорогие подписчики, прошла моя тренировочка! Всем спасибо! Ну и я бы был не я, если бы не показал, к каким "ужасным" последствиям могут привести занятия в зале. Вы пока возмущайтесь, а я пойду искупаюсь в море. Всем добра!", - подписал ролик Тарзан.

Сама Наташа Королева разместила у себя в сториз снимок в красном бикини в белый горох. Королева выглядит стройной и подтянутой и смело демонстрирует все свои формы. Кстати, именно бюстгальтер от этого купальника Тарзан примерил не так давно.