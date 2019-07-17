Наташа Королева ответила на травлю очередным откровенным фото

Наташа Королева, похоже, близко к сердцу восприняла атаку хейтеров. Завистники буквально затравили исполнительницу и ее супруга Сергея Глушко, известного в миру как Тарзан, после ряда откровенных снимков, которые звезды разместили в соцсети. Не секрет, что в семье певицы и стриптизера никто не смущается демонстрировать свои достоинства общественности.

Сергей Глушко и Наташа Королева являются одной из самых эпатажных пар российского шоу-бизнеса. Они не стесняются явить публике свои обнаженные тела. Так, ранее певица сфотографировалась полностью обнаженной, стоя на руках. А через несколько дней ее супруг Тарзан снялся в микроплавках на фоне морского пейзажа. Он позировал с гордо поднятой головой.

Именно под его фото и завязалась бурная дискуссия. Хейтеры-моралисты не стесняются в выражениях, в адрес знаменитостей летят оскорбления. Тарзан комментарии не удаляет и ответил злопыхателям в своем силе.

tarzan___official Стриптиз от Тарзана

Сергей разместил новое видео стриптиза. В ролике артист после плодотворной тренировки сбросил с себя шорты и майку, оставшись лишь в черных стрингах. Тарзан энергично поиграл мускулами на зло завистникам, демонстрируя идеальное тело. "Незаметно за перепиской с вами, мои дорогие подписчики, прошла моя тренировочка! Всем спасибо! Ну и я бы был не я, если бы не показал, к каким "ужасным" последствиям могут привести занятия в зале. Вы пока возмущайтесь, а я пойду искупаюсь в море. Всем добра!", - подписал ролик Тарзан.

А до этого Глушко разместил фото своей любимой женщины. На снимке Наташа Королева предстала без косметики и выглядит очень печальной. Тарзан объяснил причину. "Поймал супругу за поеданием лилипутов. Наташка, да ладно, бог с ними! Ну, написали в комментариях мне фигню всякую некоторые. Пощади их!", - обратился к жене стриптизер.

А хейтеров предупредил: "Написание гадостей под постами людей, желающих вам добра, превращает вас в лилипутов. Всем добра!".

Сама Наташа Королева разместила у себя в сториз снимок в красном бикини в белый горох. Королева выглядит стройной и подтянутой и смело демонстрирует все свои формы. Кстати, именно бюстгальтер от этого купальника Тарзан примерил не так давно.

Наташа Королева разместила у себя в сториз снимок в красном бикини в белый горох

tarzan___official Наташка, да ладно, бог с ними! Ну написали в комментариях мне фигню всякую некоторые....

Поклонники похвалили артиста за находчивость и возрадовались новому откровенному видео. Кроме этого, многие выказали слова поддержки в адрес Наташи Королевой и Сергея Глушко.

"Наша Наташа, Вы прекрасны, и не каждая в ягодном возрасте настолько бомбезно выглядит. Гнилых людей рвет на части от зависти, они выливают все и мечтают, как бы оскорбить, да посильнее! Мало женщин которые искренне восхитятся другой женщиной! Я восхищаюсь, потому что понимаю, что это тяжелейший труд держать себя такой!", "Ребята, вы красивые и харизматичные. Черви выбирают только сладкие плоды", "Правильно, всех злыдней в лилипутов", "Самая классная пара эстрады", "Что завистливых идиотов слушать? Посмотрите, где вы отдыхаете. Наслаждайтесь каждым днём и забудьте про негатив", "Хороший человек не станет писать гадость, это не благородно", " Пока вы не пропустили через себя, вся грязь останется с написавшим", "Прошу вас, не радуйте мерзких людишек тем, что это вас расстраивает", "Вы прекрасная семья, и это видно", "Кто пишет гадости, по сути, несчастный и завистливый человек!", "Натулечка, нас больше хороших и добрых!", "Плевать на уродов, одна зависть и не больше! Вы красивая пара", - пишут в комментариях подписчики.