2019-07-18T23:53:10+03:00
Звезды

Инна Чурикова во время спектакля упала и получила травму

Об этом рассказал муж народной артистки Глеб Панфилов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Народная артистка СССР Инна ЧуриковаНародная артистка СССР Инна ЧуриковаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 18 июля, актриса Инна Чурикова во время спектакля в театре «Русская песня» на Олимпийском проспекте в Москве упала на сцене и получила травму. Об этом рассказал журналистам супруг народной артистки СССР, режиссер Глеб Панфилов.

«Инна Михайловна упала во время спектакля, пока мы не понимаем, что произошло, ждем скорую, будет ли госпитализация, я не знаю», - сказал он.

Позже актер Александр Михайлов, который играл в постановке «Старая дева» вместе с Инной Чуриковой, сообщил подробности того, что случилось с одной из любимейших актрис россиян: «Инна Михайловна споткнулась на сцене и упала. Мы сумели закончить спектакль»

Звезда театра и кино Инна Чурикова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезда театра и кино Инна ЧуриковаФото: GLOBAL LOOK PRESS

«Дай бог, чтобы у Инны Михайловны ребра были целы, надеюсь, у нее все будет хорошо. Сейчас Чурикова госпитализирована», - приводит слова Александра Михайлова ТАСС.

Актриса госпитализирована. Медики «Скорой» доставили ее в НИИ имени Склифосовского с подозрением на перелом ребер.

Инна Чурикова в роли Марфушеньки в фильме-сказке Александра Роу «Морозко» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инна Чурикова в роли Марфушеньки в фильме-сказке Александра Роу «Морозко»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, семь лет назад, в январе 2012, Инна Чурикова сломала запястья на обеих руках, упав на пороге театра Ленком. Тогда она провела в больнице десять дней, спектакли с ее участием пришлось перенести.

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Инна Чурикова - актриса универсальная: может сыграть любую роль, от Бабы-яги до английской королевы Елизаветы. Она будто вживается в своих героинь, и ни одна ее роль не похожа на предыдущую. И в то же время так много сыграла близких и понятных нам «женщин из народа», что каждый раз в ней узнаешь то лучшую подругу, то соседку по дому, то первую учительницу или маму. Ее героини могут своей внутренней трагедией довести до слез и тут же до слез рассмешить. Как сказал о ней режиссер Марк Захаров, в Чуриковой высокая трагедия парадоксальным образом соседствует с комедийной стихией (подробности).

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Накануне круглой даты «Комсомолка» встретились с Инной Михайловной в Доме-музее Щепкина, где открылась выставка, посвященная народной артистке СССР (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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